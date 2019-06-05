央行外匯局長：5月匯市失序 動用外匯存底進場調節

2019-06-05 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行5日公布5月外匯存底為4,644.34億美元，月減3.94億美元，終結連六月創新高；央行外匯局局長顏輝煌表示，5月外匯市場波動較大，央行為維持市場秩序進場調節，抵銷外匯存底投資運用收益。

央行今天在外匯存底新聞稿裡直接點出，央行5月有進場調節，導致外匯存底減少，過去相當罕見。

顏輝煌強調，5月外匯市場波動度較大，加上市場有預期心理，操作也比較單向、沒那麼有秩序，央行為維持市場秩序，才會進場調節、提供美元流動性，但央行不會也不能扭轉匯率趨勢，只是減緩匯率的波動度而已。

顏輝煌說，5月台北外匯市場，每天高低的平均波動度為6.9分，4月波動度僅3.5分，5月是4月的近兩倍，央行進場調節，是因為市場有失序之虞，央行本於職責 進場調節，以維持市場相對穩定。

但央行也不忘強調，匯率波動度大，並不是央行進場的唯一標準，主要是5月市場買賣力道不夠平衡，央行才需要進場維持秩序。

「央行並沒有讓匯率升值或貶值，而是減緩匯率的過度波動，我們沒有能力扭轉匯率趨勢」，顏輝煌說。

據統計，外資5月淨匯出20.3億美元，5月新台幣匯率貶值2.24%，不僅外匯市場波動度大，央行也發現，市場都在單向買美元，導致美元流動性變差，央行才會進場提供美元（賣匯），進而導致外匯存底減少。