親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

施羅德：美中貿易戰升溫 以三大避險策略因應

2019-06-05 17:18經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

5月以來，中美之間的角力升溫，預期未來一個月仍舊持續延燒。基金業者指出，基本面並不悲觀，但動盪難免，建議以三大避險策略因應，即拉長債券存續期間、轉持美元與增持黃金。

羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥指出，目前要逢低布局任何市場都充滿危機，可等美中局勢較明朗後，再選擇基本面有支撐的標的。全球基本面其實並不差，因此也不必減持手中原有投資部位，現階段要增加保護性的避險資產。

第一個最佳避險去處是公債，莊志祥建議，拉長投資組合的存續期間。今年初美國10年期公債殖利率約2.7～2.8％，最近則大幅下跌到約2.26％，已經具備一定程度的避險功能。

第二個避險策略是將貨幣的曝險部位大部分轉移至美元。莊志祥表示，中美貿易戰加溫，美元指數從96上揚到98，是數個月來的高點。美元持續強勢，相對也是比較好的避險工具。

莊志祥指出，如果市場悲觀情緒逐漸升高，接下來就需要第三個避險策略，即黃金。黃金價格從去年底的每英兩1,282美元，中間一度攀升到1,340美元，最近則落在1,277美元。如果接下來貿易戰前景相對悲觀，預期黃金能有一定的保護功能。

就多元資產的整體布局來看，施羅德看好美股與新興市場股票，維持加碼的立場。美國企業擁有高品質的獲利能力，新興市場擁有較高的成長潛力。不過，歐洲及日本成長力道不足，如果中美貿易戰持續，恐會讓經濟提早陷入停滯，因此中性看待。

在債券配置，施羅德看多歐洲高收益債投資評價有吸引力。歐洲持續處於低利環境，且企業償債能力將進一步改善，有利於歐洲投資等級債。美國公債受惠於景氣循環前景開始走下坡，投資立場從減碼調高到中性。美國高收益債及美元計價新興市場債券則都維持中性看法。

新興市場羅德
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

這種分期眉角很多 申辦前務必清楚條款

2019-06-05 15:15

分期付款便宜？ 隱含潛在成本

2019-06-05 14:47

「無卡」分期 簽約容易解約難

2019-06-05 14:47

換匯成本增 暑假出國變貴

2019-06-05 14:26

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

一銀 辦健康財富講座

2019-06-05 00:04

李紀珠看貿易戰 企業怕不確定性

2019-06-05 00:03

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

玉山金 號召全台淨灘

2019-06-05 00:03

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

持債企業 資本利得雄厚

2019-06-04 23:52

我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險

2019-06-04 23:42

央行提醒 當心殖利率反轉回升

2019-06-04 23:41

國銀大陸放款總額 創新高

2019-06-04 23:29

國銀大陸分行存放比2.8倍 四年新高

2019-06-04 23:25

刷卡買高級車 外銀搶商機

2019-06-04 23:24

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30

華為5G訂單 被諾基亞超車

2019-06-05 00:29

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

最貴Mac來了 台系鏈樂

2019-06-05 00:22

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠

2019-06-05 12:54

新公司法治理大戰／閉鎖持股 一股一權產生質變

2019-06-05 00:49

張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元

2019-06-04 18:49

尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14

台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆

2019-06-05 00:19

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開

2019-06-05 11:02

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題

2019-06-05 13:26

鴻海威州廠裁155人？郭台銘：不要聽信假議題

2019-06-05 12:41

中橡孤兒藥授權 生變

2019-06-05 00:32

引用大同條款 虹冠電市場派奇襲

2019-06-04 23:34

看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

力拚突圍 華為找解套方案

2019-06-05 00:28

台積電南京廠未滿載 劉德音證實華為訂單減少

2019-06-05 15:03

中橡孤兒藥歐洲專利權出現疑義 美國提請仲裁

2019-06-04 21:22

新公司法治理大戰／兩大撒手金間 業主更具控制力

2019-06-05 00:48

我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險

2019-06-04 23:42

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

陸港客 偏好高雄入境

2019-06-05 00:38

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

綜所稅沒少那麼多 財政部憂外界以為還有減稅空間

2019-06-04 19:10

新公司法治理大戰／普通股杯葛 一股多權也沒轍

2019-06-05 00:48

綠能園區研發中心上梁 陳良基：將匯集全國綠能人才

2019-06-05 11:17

Apple穿戴市占 穩居龍頭

2019-06-05 00:21

陸製設備 遭多國圍剿

2019-06-05 00:28

營收年年增、創造10萬工作機會 這項產業憑什麼崛起？

2019-06-05 09:48

電商年中慶…狂撒億元紅包 豪宅免費住

2019-06-05 00:40

劉德音：台積電下半年營運優於去年 一季比一季好

2019-06-05 12:44

國際潮牌阿里山英迪格酒店動土 預定3年後營運

2019-06-05 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top