施羅德：美中貿易戰升溫 以三大避險策略因應

2019-06-05 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



5月以來，中美之間的角力升溫，預期未來一個月仍舊持續延燒。基金業者指出，基本面並不悲觀，但動盪難免，建議以三大避險策略因應，即拉長債券存續期間、轉持美元與增持黃金。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥指出，目前要逢低布局任何市場都充滿危機，可等美中局勢較明朗後，再選擇基本面有支撐的標的。全球基本面其實並不差，因此也不必減持手中原有投資部位，現階段要增加保護性的避險資產。

第一個最佳避險去處是公債，莊志祥建議，拉長投資組合的存續期間。今年初美國10年期公債殖利率約2.7～2.8％，最近則大幅下跌到約2.26％，已經具備一定程度的避險功能。

第二個避險策略是將貨幣的曝險部位大部分轉移至美元。莊志祥表示，中美貿易戰加溫，美元指數從96上揚到98，是數個月來的高點。美元持續強勢，相對也是比較好的避險工具。

莊志祥指出，如果市場悲觀情緒逐漸升高，接下來就需要第三個避險策略，即黃金。黃金價格從去年底的每英兩1,282美元，中間一度攀升到1,340美元，最近則落在1,277美元。如果接下來貿易戰前景相對悲觀，預期黃金能有一定的保護功能。

就多元資產的整體布局來看，施羅德看好美股與新興市場股票，維持加碼的立場。美國企業擁有高品質的獲利能力，新興市場擁有較高的成長潛力。不過，歐洲及日本成長力道不足，如果中美貿易戰持續，恐會讓經濟提早陷入停滯，因此中性看待。

在債券配置，施羅德看多歐洲高收益債投資評價有吸引力。歐洲持續處於低利環境，且企業償債能力將進一步改善，有利於歐洲投資等級債。美國公債受惠於景氣循環前景開始走下坡，投資立場從減碼調高到中性。美國高收益債及美元計價新興市場債券則都維持中性看法。