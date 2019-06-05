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午後對流旺盛 13縣市大雨特報

聯準會主席降息論 新台幣匯率升9分收31.39元

2019-06-05 16:28經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美國聯準會主席鮑威爾暗示美國將降息，國際金融市場大為振奮，激勵台北股匯市今（5）日出現雙漲行情，新台幣匯率盤中一度強升1.38角，終場升值金額縮至9分後，收31.39元，為逾兩周新高，台北外匯經紀公司成交量8.67億美元。

資深匯銀主管表示，以海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價而言，海外法人押寶，新台幣匯率短期內仍將偏升，一周內匯價可望升抵31.3元。

美國可能降息消息讓美股前一晚強彈，激勵台股今日開高，早盤一度大漲112.17點，但隨後漲幅收斂，終場以10,461.62點作收，上漲32.5點。

因美元走弱、外資匯入，新台幣匯率今日連三升，並漲破31.4元價位，資深匯銀主管說，「沒想到聯準會主席會出來說話，這大大加強了市場對美國降息的信心，並導致美元走弱，原本認為31.4元不會被升破，現在因為這席話，新台幣匯率震盪區間將全數上修」。

匯銀主管預估，明天新台幣匯率仍將偏升，下周震盪區間預估為31.2~31.5元。

值得注意的是，鮑威爾的一席話，確實讓亞洲貨幣全數對美元升值，但今日外資在台北股市仍維持賣超、暫時還沒進場買股票。根據證交所資料顯示，外資及陸資今日賣超台股5.24億元。

「美國要降息，市場預期會有資金行情，新台幣匯率自然會先飆上去」，不過匯銀主管也觀察到，進口商看到久違的31.3元，也連忙進場買美元，至於外資則是大力拋匯，使新台幣匯率強勢反彈，收在逾兩周新高價位。

台幣匯率新台幣降息
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