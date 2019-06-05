親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

ViewTrade辦金融科技競賽 優勝者免費赴美實習一個月

2019-06-05 15:59經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

美商匯財證券控股公司(ViewTrade Holdings)5日表示，該公司和台北大學的金融與合作經營學系、台北大學商學院共同主辦2019匯財金融科技競賽，冠軍隊伍可赴美國實習一個月，包括機票、食宿價值約7,000美元，為ViewTrade設計或開發既有ViewTrade產品。

這項活動在6月4日上午8:30~12:30舉行，競賽的主題包含財富管理、區塊鏈、無現金和微型支付、微型貸款、網絡安全、投資組合分析、人工智慧—法遵、風險管理模型。

ViewTrade表示，該公司非金融科技的主題也保持開放態度，讓學生能將他們創意發揮極致，每個創意都可能對世界的進步有所幫助，甚至可能是下個新創之星，提案形式不拘，可以用影片、投影片或其他任何形式，每組兩人。

匯財證券控股集團旗下有匯財證券(經紀業務)，和Orbis Systems, Inc(交易平台開發、FIX服務、技術支持、市場連接及數據服務)。

Orbis旗下還有「聚焦華爾街」項目，ViewTrade表示，這是一個為美國市場感興趣的投資者傳遞美股資訊的媒體教育平台，「我們的證券經紀及技術業務的客戶分布於世界各地」，包括亞洲、歐洲、中東、拉丁美洲和美國。

評審邀請到ViewTrade控股執行董事Kenneth Chan、ViewTrade亞洲區總經理廖慶憲、台北大學商學院院長池祥麟擔任，匯財證券控股董事長Bob Dombrowski、台北大學金融與合作學系系主任黃啟瑞等人也蒞臨現場，由國外金融專家及台灣學者在競賽中為同學點評，相信對同學報告有所幫助。

ViewTrade表示，本次競賽競爭激烈，共有九隊進入決賽，九隊都相當具有創意，有孩童理財教育、慈善捐助金流流向、存錢小幫手、微型貸款平台、線上租賃平台、線上信用評估等，隨著手機的進步，許多金融服務都必須推出App才能符合消費者隨時隨地都能享有服務的習慣，同學們自然的也將服務平台鎖定在手機App上。

希望藉由這次競賽，能讓同學激發對財金領域的想像力，結合學校資源，並且取得頂尖金融機構合作的機會，跳脫於理論之外，發揮金融科技的實作機會。

經過評審反覆討論，冠軍由Stingy Melon (Wishing Box)-黃雅暄 & 張仁苹獲得，北大企管2-蘇政豪,鄭凱文,賴家儀獲得亞軍，WE Fintech-郭芷柔 & 賴佳諭、Avengers-袁佩琪 & 盧孔樂並列季軍。

台北大學金融科技
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

法國巴黎保險率企業之先 為台灣水保教育扎根

2019-06-05 16:15

分期付款便宜？ 隱含潛在成本

2019-06-05 14:47

「無卡」分期 簽約容易解約難

2019-06-05 14:47

換匯成本增 暑假出國變貴

2019-06-05 14:26

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

一銀 辦健康財富講座

2019-06-05 00:04

李紀珠看貿易戰 企業怕不確定性

2019-06-05 00:03

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

玉山金 號召全台淨灘

2019-06-05 00:03

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

持債企業 資本利得雄厚

2019-06-04 23:52

我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險

2019-06-04 23:42

央行提醒 當心殖利率反轉回升

2019-06-04 23:41

國銀大陸放款總額 創新高

2019-06-04 23:29

國銀大陸分行存放比2.8倍 四年新高

2019-06-04 23:25

刷卡買高級車 外銀搶商機

2019-06-04 23:24

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

全球市場震盪 期貨商：多空這樣操作

2019-06-04 12:16

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30

華為5G訂單 被諾基亞超車

2019-06-05 00:29

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

最貴Mac來了 台系鏈樂

2019-06-05 00:22

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠

2019-06-05 12:54

張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元

2019-06-04 18:49

新公司法治理大戰／閉鎖持股 一股一權產生質變

2019-06-05 00:49

台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆

2019-06-05 00:19

尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開

2019-06-05 11:02

賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

中橡孤兒藥授權 生變

2019-06-05 00:32

引用大同條款 虹冠電市場派奇襲

2019-06-04 23:34

鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題

2019-06-05 13:26

鴻海威州廠裁155人？郭台銘：不要聽信假議題

2019-06-05 12:41

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48

力拚突圍 華為找解套方案

2019-06-05 00:28

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

中橡孤兒藥歐洲專利權出現疑義 美國提請仲裁

2019-06-04 21:22

新公司法治理大戰／兩大撒手金間 業主更具控制力

2019-06-05 00:48

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險

2019-06-04 23:42

台積電南京廠未滿載 劉德音證實華為訂單減少

2019-06-05 15:03

陸港客 偏好高雄入境

2019-06-05 00:38

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

綜所稅沒少那麼多 財政部憂外界以為還有減稅空間

2019-06-04 19:10

新公司法治理大戰／普通股杯葛 一股多權也沒轍

2019-06-05 00:48

綠能園區研發中心上梁 陳良基：將匯集全國綠能人才

2019-06-05 11:17

陸製設備 遭多國圍剿

2019-06-05 00:28

Apple穿戴市占 穩居龍頭

2019-06-05 00:21

營收年年增、創造10萬工作機會 這項產業憑什麼崛起？

2019-06-05 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top