ViewTrade辦金融科技競賽 優勝者免費赴美實習一個月

2019-06-05 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



美商匯財證券控股公司(ViewTrade Holdings)5日表示，該公司和台北大學的金融與合作經營學系、台北大學商學院共同主辦2019匯財金融科技競賽，冠軍隊伍可赴美國實習一個月，包括機票、食宿價值約7,000美元，為ViewTrade設計或開發既有ViewTrade產品。

這項活動在6月4日上午8:30~12:30舉行，競賽的主題包含財富管理、區塊鏈、無現金和微型支付、微型貸款、網絡安全、投資組合分析、人工智慧—法遵、風險管理模型。

ViewTrade表示，該公司非金融科技的主題也保持開放態度，讓學生能將他們創意發揮極致，每個創意都可能對世界的進步有所幫助，甚至可能是下個新創之星，提案形式不拘，可以用影片、投影片或其他任何形式，每組兩人。

匯財證券控股集團旗下有匯財證券(經紀業務)，和Orbis Systems, Inc(交易平台開發、FIX服務、技術支持、市場連接及數據服務)。

Orbis旗下還有「聚焦華爾街」項目，ViewTrade表示，這是一個為美國市場感興趣的投資者傳遞美股資訊的媒體教育平台，「我們的證券經紀及技術業務的客戶分布於世界各地」，包括亞洲、歐洲、中東、拉丁美洲和美國。

評審邀請到ViewTrade控股執行董事Kenneth Chan、ViewTrade亞洲區總經理廖慶憲、台北大學商學院院長池祥麟擔任，匯財證券控股董事長Bob Dombrowski、台北大學金融與合作學系系主任黃啟瑞等人也蒞臨現場，由國外金融專家及台灣學者在競賽中為同學點評，相信對同學報告有所幫助。

ViewTrade表示，本次競賽競爭激烈，共有九隊進入決賽，九隊都相當具有創意，有孩童理財教育、慈善捐助金流流向、存錢小幫手、微型貸款平台、線上租賃平台、線上信用評估等，隨著手機的進步，許多金融服務都必須推出App才能符合消費者隨時隨地都能享有服務的習慣，同學們自然的也將服務平台鎖定在手機App上。

希望藉由這次競賽，能讓同學激發對財金領域的想像力，結合學校資源，並且取得頂尖金融機構合作的機會，跳脫於理論之外，發揮金融科技的實作機會。

經過評審反覆討論，冠軍由Stingy Melon (Wishing Box)-黃雅暄 & 張仁苹獲得，北大企管2-蘇政豪,鄭凱文,賴家儀獲得亞軍，WE Fintech-郭芷柔 & 賴佳諭、Avengers-袁佩琪 & 盧孔樂並列季軍。