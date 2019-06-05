美國降息台灣短多長空 專家料央行利率仍12凍

2019-06-05 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示可能降息救經濟，造成美元走弱，新台幣今天走強，經濟學家表示，暫時不影響我中央銀行6月20日理監事會議，利率可能還是連12凍，但降息透露經濟不好，如果真的降息對台灣是短多長空。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，貿易戰沒有進展，還要小心美國總統川普可能對中國再加關稅，全球下半年經濟非常危險，美國的房市和車市去年已經放緩 ，加稅會降低消費力，美國經濟沒有動能，恐拖垮全球經濟。

羅瑋說，Fed現在採取的是預防性降息措施，減緩市場悲觀情緒，真正開始降息就是避免經濟惡化下去，另一方面，亞洲央行可能全面跟進。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期在中美貿易戰壓力之下，金融市場波動較大，聯準會降息的信息，對美國乃至於全球股市來說都算是一個好消息；但降息其實也反映了美國經濟的隱憂，經濟表現不好，才會降息，這就代表聯準會擔憂美國引發的貿易戰，可能會波及美國自身的經濟，進而讓經濟增長率下滑 。

對於台灣來說，聯準會降息，對於金融市場來說算是一個好消息，因為台股在5月表現並不好，股匯市都疲弱，不過基本面的隱憂依然存在，那就是美中貿易戰的後續發展，如果美國經濟因此受到影響，就長遠的角度來看，台灣依然不能置身事外，隱含著美國經濟下滑的風險，當然對台灣的出口也會產生不良的影響，因此聯準會如果真的降息對台灣應該是短多長空。