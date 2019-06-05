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這種分期眉角很多 申辦前務必清楚條款

2019-06-05 15:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

無卡分期不是「無息」分期，申辦前務必看清楚條款。 報系資料照
無卡分期不是「無息」分期，申辦前務必看清楚條款。 報系資料照
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當需要買一件高單價商品，例如Gogoro 、 3C產品等等，但手上沒有足夠現金，你又沒有信用卡時，怎麼辦？無卡分期是可以考慮的方法之一，但僅記無卡分期你往來的對象不是銀行，而是融資公司，而且解約相對麻煩，「無卡」分期不是「無息」分期，申辦前務必看清楚條款。

有些人不習慣使用信用卡，或者本身因職業身分、收入、信用評分未能通過申辦 ，無論是學生或無信用卡族，或是手上有信用卡卻不想分期影響信用評分，當想買一個超過自己目前能力負擔的商品時，都可以透過無卡分期來滿足願望。

所謂無卡分期，是確定選購某個產品後，經由賣家向第三方申辦分期借貸，經過第三方審核後，便可直接做現金分期。

無卡分期的優點在於免信用卡、免受信用額度約束、分期數高，因而受到許多無卡族、學生族喜愛，甚至有信用卡但信用額度不高的消費者，也會因個人需求而選擇無卡分期方式。

一般信用卡分期，債權屬於信用卡公司，無卡分期雖然是向商家辦理，但真正的債權屬於第三方，大多數是融資公司；Money101提醒，消費時若店家提供無卡分期付款，要小心店家借用銀行名義來取得信任。

無卡分期申請的基本條件，第一年滿20歲，未滿20歲者需要法定代理人同意；第二準備身分證件，如果是學生需要再準備學生證，且消費者與付款者必須同一人 ，賣家會將資料交由第三方審核，如果有必要的話，第三方還會要求消費者提供財力證明，送審後第三方會先致電給消費者確認資料，審核通過之後以寄送紙本帳單，或是下載第三方提供的App來繳款。

Money101提醒，申請無卡分期的流程不算太麻煩，但如果無卡分期要解約，程序可能會比想像中還要複雜，除了要支付利息及違約金之外，也可能會產生消費糾紛，日前就曾發生一名女學生以無卡分期方式購買線上課程，但對產品不滿意想退貨，卻必須繳納近原價三成的違約金與利息。

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