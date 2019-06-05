吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路
台新金董座吳東亮始終未曾忘情彰銀，據鏡週刊報導，吳東亮的盟友石化業大老吳澄清砸下50億元，一路買到持股近3％，成為僅次台新金、龍巖李世聰的彰銀第三大民股，力挺吳東亮進軍彰銀。
據鏡週刊報導，吳澄清高齡84歲，出身台中望族，吳家人都很會念書，吳澄清不到30歲就拿下東京大學工學博士，兄弟也分別拿下布朗大學、美國麻省理工學院博士，台新金的員工都習慣稱吳澄清為「吳博士」。
吳澄清的父親吳松柏以紡織業起家，因而和吳火獅結緣，吳東亮在90年成立台新銀行時，吳澄清就是原始股東，去年寶佳插旗台新金一役時，吳澄清更一口氣拿出13億元，幫吳東亮鞏固經營權。
吳澄清還事業版圖橫跨能源、電子、金融和地產，吳家在台中是大地主，在地人說：「中山路幾乎整條路都他的」，市場推估吳澄清身家上看千億元。
鏡週刊指出，吳澄清早年和國民黨財務總管徐立德、劉泰英有往來，後來台氯成立，蔡辰洋擔任董事長，吳澄清任總經理，一度被捲入十信案，轉而低調。
由於吳澄清目前持股彰銀已達2.78％，若加計台新金持股22.55％，台新金陣營持股彰銀已逾25％，市場上也一度流傳，台新金有機會編列彰銀為子公司，泛公股陣營操盤人士對此駁斥，「就算編列也不影響經營權，更何況吳澄清持股不能納入台新金」。
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