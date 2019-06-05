用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金 金管會主委顧立雄 （本報系資料庫） 分享 facebook 管會最近修改保險業通報重大偶發事件規定，擴大須通報的範圍，並比照銀行作法訂定類型，其中最受關注的是，投資人員在社群網站或社交軟體討論公司股票投資情形，就列重大偶發需向金管會通報。

南山人壽上周被金管會開罰660萬元，其中缺失之一就是重大偶發事件通報機制未臻完備；南山在去年5月底接獲民眾檢舉證券投資部葉姓投資經理人成立LINE群組時，公司遲至媒體打算在7月中旬報導時，才向金管會通報。

金管會官員表示，經過此事件後，金管會全面檢討現行「保險業通報重大偶發事件的範圍與適用對象」，並比照銀行作法，增訂「保險業通報重大偶發事件的案件類別」，透過各種案件類別，供保險業參考，以免業者認為並非重大偶發、該通報而未通報。

在案件類別方面，金管會也特別在「內部控制不良的舞弊案或作業發生重大缺失情事」的九種案件類別中，明列出「投資人員有在社群網站或社交軟體等工具上討論公司股票投資情形」，以後只要有這種狀況，公司就必須向金管會通報。

至於「保險業通報重大偶發事件的範圍與適用對象」的修正，則有三大重點，包括第一、原規定，業務方面（如重大理賠案件、假保單、挪用保費等）或財務方面（如資金運用），「有重大財務損失」，就要通報。

改為「有重大缺失」或重大財務損失，就要通報，換言之，除了重大財務損失，只有要重大缺失，也要通報。

第二、原規定，發生資通安全事件，「且其結果造成客戶權益受損或影響健全營運」，要通報，新規定把後面刪除，換言之，以後只要有資安事件，不論有無客戶受損，都要通報。

第三、保險業負責人應在發生重大偶發事件之次日起，於七個營業日內函報。原規定，只有說七日內，這次比照銀行，明訂是七個營業日內。