匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天表示，發生匯錯錢情況，有薪轉戶、警示帳戶及一般帳戶，各有不同處理狀況。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook 元大人壽年初發放年終獎金時，一度發現錯誤後又把錢直接從帳戶扣回，有律師指未經客戶同意直接扣回恐獨背信罪，引發關注。金管會今天表示，發生匯錯錢情況，有薪轉戶、警示帳戶及一般帳戶，各有不同處理狀況。

金管會銀行局今天表示，元大人壽今年初發放年終獎金時，元大人壽員工在元大銀行的薪轉戶，先收到一筆年終獎金，沒多久銀行接到元大人壽人事部通知金額有誤，要求扣回，銀行逐筆核對後重新完成薪轉作業，未造成客戶損失。

銀行局官員表示，銀行辦理薪轉戶會跟客戶訂契約，依客戶指示辦理，做帳務更正，也是依客戶指示辦理；以此案為例，實際上是做更正，而不是扣存款戶的錢，多出來的錢原本就不是存戶的錢。

官員表示，根據元大銀行跟元大人壽員工簽訂的薪轉戶契約，資金誤入客戶帳戶，一經發現，銀行可「逕自」帳戶扣回，如果客戶已動用款項，應立即退還。

銀行跟存戶簽訂的薪轉戶契約，都會有類似的約定，換言之，以元大人壽此事為例，銀行原本就可以將多匯入的款項，直接扣回，也就是發現錯誤，可直接更正。

匯錯錢，除了薪轉戶這種處理狀況，銀行可以依契約直接把錢扣回外，第二種狀況是警示帳戶。

當你被詐騙匯了一筆資金到詐騙者的帳戶後，如果發現是詐騙，就要報警，這個帳戶就會被列入警示帳戶，銀行會暫停電子交易等，被騙者必須等到全案調查結果出來後，才能拿回匯錯的錢。

第三種是，一般的匯錯錢，例如胖手指，原本在網路上跟A買東西，卻把錢匯給B，這種情況，匯錯錢的人要跟銀行主張匯錯了，雙方的銀行要跟各自的客戶作了解，大家舉證後釐清，也不是轉錯就可隨時更正。