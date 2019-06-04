賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



新台幣短線急升，投資人除了搶美元，轉進美元貨幣市場基金也是好選擇。據統計，不少美元貨幣市場基金因5月新台幣急貶，匯差、收益兩頭賺，以國內最大基金公司元大投信發行的元大美元貨幣市場基金來說，新台幣級別從5月來報酬率有2.4%，換算年化報酬率逾28%！

業者表示，多數看新台幣賺價差的投資人，優先想到銀行換匯或高利定存，事實上，收益穩定的貨幣市場基金也是匯差、收益兩賺利器，部分投資人5月便選擇轉入美元貨幣市場基金，此波新台幣貶到31.6，同樣賺到一波。

以國內主要核備的貨幣市場基金觀察，元大美元貨幣市場基金-新台幣級別在過去一個月報酬率約2.4%，規模同步從13億元，倍增到30億元，表現排所有貨幣市場基金第一。第二名的兆豐國際美元貨幣市場基金（新台幣）也有2.3%左右報酬。

專家指出，貨幣市場基金本來就收益穩定，以美元貨幣市場基金來說，一年普遍有1.5%-2.5%收益率；短線避險情緒高漲，美元還有偏強可能，使新台幣匯率在31-31.5波動機率高，提供貨幣市場基金兼賺匯差機會。

若想在近期操作美元貨幣市場基金，專家建議，可在31左右申購新台幣級別，31.5-31.6時了結。至於有美元、買同為美元級別的貨幣市場基金，因沒換匯無法賺到匯差，不過美元若持穩表現，買美元級別也能賺到穩定收益。

另方面，近來匯率劇烈波動，新台幣貨幣市場基金也大幅起伏，投信投顧公會統計，上周該類型淨流出500多億元，整體規模降到7,414億元，為罕見有大幅淨流出。

投信指出，此波從新台幣貨幣市場基金轉出資金，主要受外資匯出，整體新台幣存量減少導致短期資金緊俏，5月底國內隔夜拆款利率一度飆上0.217%，創下2016年來近四年高；短期RP利率因此走升到0.6%-0.7%，帶動法人轉做RP。