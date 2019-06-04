跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台企銀大樓。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影 分享 facebook 民眾不上銀行，擁有最多分行的公股銀行開始縮減營業時間，繼台企銀先前開先鋒後，其餘七大公股銀行均紛紛響應，最快7月1日起，八大公股銀行的全省分行，全都營業到下午3點半，不再延長至下午5點。

2010年時，為提供客戶更便利的金融服務，八大公股銀行推出，各兩家分行延長營業至5點，多數都選在北、中、高都會區。

不過，數位時代來臨，民眾愈來愈少上銀行洽談，處理業務，因此，台企銀於日前率先宣布，7月1日起，將南京東路和西屯分行，恢復成下午3點半打烊。台企銀宣布後，其餘七家公股銀也進行評估是否要將兩家延長營業時間的分行，再改回3點半打烊。

銀行主管表示，大多民眾在臨櫃處理的業務，大多都是存款、提款、換外幣及匯款，但其實現在自動提款機或網路銀行就可以處理，使得「跑銀行」的人減少許多，所以才會評估恢復3點半營業時間。

下列為各家銀行減少營業時間的分行與時程：

7月1日起：台企銀南京東路分行、西屯分行

7月15日起：華南銀忠孝東路分行、北高雄分行；兆豐銀城中分行、北台中分行

7月18日起：合庫西門分行、台中分行

8月1日起：彰銀建興分行、光隆分行；第一銀是光復分行、基隆分行；台銀館前分行、三民分行；土銀忠孝分行、中港分行