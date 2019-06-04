新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美元。路透 分享 facebook 新台幣匯率連兩升，今（4）日收31.480元，升值2.3分，台北外匯經紀公司成交金額9.23億美元，大型國銀交易室主管說，外資今日再度賣超台股58.45億元、終止連兩買，顯示外資並未回心轉意，「新台幣貶值趨勢還沒有被撼動」，若短期有美元需求，現在就要「卡緊進場買」。

資深匯銀主管表示，外資今日早上賣出美元，反映美元多頭部位的獲利了結，但下午就轉為買匯，「推測是反映今天股市的賣超、轉為匯出」。

匯銀主管說，雖然新台幣匯率連兩升，但基本局勢並未扭轉，新台幣匯率短期內還是缺乏大幅升值的條件，估計短期內將維持31.4~31.7元區間盤整格局。

至於周一新台幣匯率大幅彈升，匯銀主管說，是反映美國降息預期，再加上跌深反彈，但今天新台幣匯率31.4元屢攻不破、無法重返31.3元字頭價位，顯示新台幣匯率欲強不易。

匯銀主管說，亞洲股市今日表現疲弱，終場下跌70.95點、跌幅0.68%，以10,429.12點作收，成交量縮至887.17億元，跌破月線位置。

交易員說，觀察外資今日再度賣超台股，接下來幾天仍有可能匯出資金，新台幣匯率要升破31.4元並不容易，很可能維持偏弱震盪格局。