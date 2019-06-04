亞盟金融獲麥格理1億美元融資 擴大美消費信貸資產投資

2019-06-04 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



亞盟金融投資有限公司（FinEX Asia Investment Limited, FinEX Asia）宣布與麥格理集團（Macquarie Group）達成合作協議，獲得1億美元融資額度，投入亞盟金融消費信貸基金，以為亞盟的基金投資者增加收益。亞盟金融為專為專業和機構投資者，對接全球優質資產投資的香港持牌資產管理公司。

隨著優異資產管理能力與金融科技技術的展現，亞盟金融在全球金融產業嶄露頭角，產業影響力日增。這項合作案標誌著亞盟金融與全球主要銀行在信貸業務展開跨區域廣泛合作，美國消費信貸市場龐大並規管完善，亞盟金融將充分運用其優異的投資管理策略，與合作夥伴攜手拓展更多優質美國消費信貸資產的投資機會，讓投資人更加受益。

「從可靠的合作夥伴獲得多元的資金來源，讓我們能夠為客戶提供更多不同的價值。」亞盟金融首席行政總裁張諾仁表示，「這項合作代表我們為我們所管理的資產拓展了資本市場融資的管道，進而為我們的投資組合提供了卓越的投資收益率和良好的流動性。」

亞盟金融成立以來始終維持著穩健步伐發展，目前管理的資產超過2.6億美元。亞盟金融旗下基金近期已正式獲得南韓金融監督委員會（Financial Services Commission, FSC）核准在南韓註冊。