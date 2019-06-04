全球市場震盪 期貨商：多空這樣操作

2019-06-04 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到關稅風暴再起影響，全球市場震盪拉回，在避險情緒加溫之下，期貨商建議，此時交易人可偏多布局金融期、黃金期、日圓期；偏空操作電子期、原油期、陸股期以及人民幣期貨。

在衝突不斷之下，台指期後勢預期仍將承壓，今日台指盤中走跌，僅剩金融期獨撐大局，其中，包含國泰金期、中壽期、台企銀期等盤中走揚超過1%，由於先前金融族群受壓抑許久，利多有待發酵。

不過，在電子期貨方面就呈現弱勢表現，由於先前淪為外資的提領標的，而根據大摩最新報告警告，若美國針對中國剩餘約3,000億美元的商品加徵關稅，則蘋果明年iPhone銷售將銳減20%，使蘋概股早盤普遍下挫，台積電、鴻海跌幅約1.5%。

在避險情緒帶動之下，期貨商建議可以偏多布局黃金以及日圓期，由於目前國際情勢仍處於高風險之中，加上在美國不升息的預期之下，美元沒續強走弱，將有望使黃金以及日圓短線有反彈機會，短期可偏多操作。

中國方面的陸股期以及人民幣期，法人則是偏空看待，針對A50期貨，在5月壓回後已橫盤整理一段時間，不過A50指數走勢仍在12,500間游走排徊；而人民幣期方面，目前來到高檔，後續仍以續貶看待，先前來到6.9至6.94區間震盪，但在貿易戰之下，預期難以升破6.9關卡。

中東地緣政治加上減產協議為布蘭特原油期的利多，不過在關稅風波之下，不論是美中還是美墨，皆壓抑油價走勢。