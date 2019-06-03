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小確幸！王道銀推新台幣活儲利率1.2%

2019-06-03 20:22經濟日報 記者林子桓╱即時報導

王道銀行（O-Bank）即日起推出年利率1.2%高利活儲活動，只要於7月底前申辦王道銀行帳戶，即可享有新台幣10萬元內，全年1.2%的活儲利率，較市場一般定存利率還優惠，讓消費者享有優惠的存款利息同時保有資金調度的彈性。

王道銀行表示，即日起至7月底為止，限時推出新戶三重好禮，第一重好禮，為新戶1.2%高利活儲，只要於7月底前於線上或臨櫃開戶，即享存款新台幣10萬元內一整年1.2%的活儲利率，超過新台幣10萬元之存款，則以市場平均活儲利率兩倍0.3%計算。

第二重好禮為新戶刷卡滿額回饋金，只要於開戶次月底前刷卡滿新台幣2,000元，即可獲得新台幣200元現金回饋。第三重好禮則為美元年利率2%優利活存3個月活動，不限金額且無存款上限。

此外，王道銀行針對既有客戶，亦推出揪團享高利活動，既有客戶可透過網銀或App中的個人專屬推薦連結，揪團邀請親友來開戶，於7月底前只要推薦三位親友開戶成功並啟用網銀，亦可於8月中起，享有10萬內一整年1.2%的活儲利率。

王道銀行個人金融事業執行長魏政祥表示，王道銀行推出的1.2%高利活儲，提供消費者比一般定存還優惠的利率，同時讓消費者兼顧資金運用的彈性；消費者可將王道銀行帳戶當作薪轉帳戶以外的生活理財帳戶，只要將每個月的生活費存放於此，就可享有高利活儲與國內刷卡最高1.3%、國外刷卡最高1.8%的現金回饋，透過手機即可管理每個月生活開銷，還可線上繳交包括電信費、水費、電費、汽車燃料費、瓦斯費、學雜費等費用，並於線上進行換匯以及線上購買基金，今年底前更享有基金申購零手續費、機器人理財免手續費與免平台使用費的優惠，讓消費者可透過手機輕鬆運用生活消費存款，最方便地享有全方位優惠。

此外，王道銀行亦鼓勵既有客戶推薦帳戶給更多親朋好友，即日起至7月底止，只要透過用戶個人專屬推薦連結推薦親友開戶，開戶後成功啟用網銀並於次月底前刷卡滿新台幣100元，推薦者與被推薦者雙方可各獲得新台幣100元獎金，成功推薦越多人獎金越多。

新台幣王道銀行刷卡

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