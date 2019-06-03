南山人壽攜手東吳成立大數據研究中心 今發表三成果

2019-06-03 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽與東吳大學產學合作成立的精算大數據研究中心，於今、明（6月3日、４日）二天在台北舉辦「2019精算大數據研討會—健康數據與金融人工智能」，邀集相關領域之專家學者，共同探討大數據如何進一步地應用於財務工程及保險精算的專業範疇。會中發表該研究中心成立以來的三大研究成果，包括「健康數據互動查詢系統之建立」、「理財機器人於保險之應用」及「癌症發生率趨勢與保險風險探討」等，期盼能提供產官學界，研發保險科技及創新商品服務的新方向。

因應數位金融轉型的浪潮，南山人壽自2018年10月起，每年捐贈180萬元，連續三年，贊助東吳大學財務工程與精算數學系成立「精算大數據研究中心」，以協助提升財務工程與保險精算科學的技術研究與開發，進一步幫助業界有更多研發創新保險商品服務的動力，合作孕育更符合時代演進的保險經營環境。

南山人壽表示，作為深耕在地超過50年的保險業者，南山一直以來致力於提供超越保戶期待的關懷服務與創新商品，近年來由於科技技術的創新變革，保險業也必須轉型邁進數位金融的時代。與東吳大學合作成立「精算大數據研究中心」，目的就是期盼能夠提升大數據在保險領域的應用與創新，並培養出新一代保險精算的專業人才。

這次研討會的重點在於發表「精算大數據研究中心」成立以來的三大研究成果：包括「健康數據互動系統之建立」、「理財機器人於保險之應用」及「癌症發生率趨勢與保險風險探討」等。包括一、應用全民健康保險的罹病率與存活率統計結果建立健康數據互動查詢系統，提供民眾查詢健康數據、保險知識及保單介紹的平台，並將建立模型及提供查詢者建議說明，落實學術研究之實用性與共享性；二、該中心整合財務工程理論、行為財務理論、最佳化理論、機器學習以及人工智能理論，發展出三階段的「行為財務機器人理財演算法」，未來可應用於各類型金融機構，協助提供民眾優質且低門檻的資產配置與財富管理服務；三、有鑒於醫療檢測技術精進及平均壽命的延長增加了癌症確診機率，該中心建立癌症發生率動態趨勢模型，在不同保險給付組合下試算國際財務報導準則第17號（IFRS17）的風險調整變化以及探討分散利益（diversification benefit）對於各種給付組合之影響。

南山人壽表示，期望與東吳大學合作成立的「精算大數據研究中心」，能夠成為國內外財務工程、保險精算及大數據分析等專業及產學跨界的合作平台，持續深化大數據在保險領域之創新應用，未來進一步發展整合金融科技、人工智能之研究，引領保險市場的創新發展，共創產官學共享共榮的環境。