陸資大同條款上路 有這六種狀況將加重處罰

2019-06-03 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



配合兩岸人民關係條例修正，對違規來台投資陸資提高罰鍰，金管會上周五發布陸資違規投資裁罰基準，並從1日起生效，若有投資禁止投資業別、規避查核等等六項情況者，將加重處罰。

對於第三度被查獲違規投資大同的陸資，金管會主委顧立雄今（3）日下午受訪時表示，罰款都已送執行署執行了，因對方提訴願，他目前接到的訊息是，到現在沒有處分持股動作。至於會否投票？顧立雄說，不可能發生，已要求限期處分，處分前也不具股東權。

配合兩岸人民關係條例修正，金管會在上周五發布「金管會處理大陸地區投資人來台投資違法案件裁罰基準」，並從6月1日起生效。

大陸地區投資人違反規定來台從事證券等投資，罰鍰金額按其投資金額依下列標準計算：

第一，投資金額在1,000萬元以下且持有單一公司已發行股份總數未達1%者，得依條例第93條之1第6項規定，先限期命其改善，已改善完成者，免予處罰，如未改善者，罰12萬元。

投資金額在1,000萬元以下，且持有單一公司已發行股份總數達1%者，罰12萬元。

第二，投資金額超過1,000萬元、1億元以下者，以投資金額2%處罰。

第三，投資金額超過1億元、3億元以下者，以投資金額3%處罰。

第四，投資金額超過3億元者，以投資金額4%處罰。

大陸地區投資人有下列六項情事之一者，加重處罰，但最高不得超過法定最高裁罰金額：

包括投資限制投資或禁止投資的業別：擔任公司的董事或監察人；持有公司股份比例有涉及實質控制或影響公司經營管理；規避查核；對證券期貨市場或國家安全造成重大影響；其他情節重大事由。

大陸地區投資人未經許可從事投資，除依前二項處罰鍰外，並得依條例第93條之1第1項規定限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利；屆期未停止、撤回投資或改正者，按前次處分罰鍰金額加重處罰之。