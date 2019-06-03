親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
稅務法務
房市情報

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

彭博：台灣可發展目標到期型ETF

2019-06-03 15:32經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

黃儀全。 照片來源／彭博巴克萊
黃儀全。 照片來源／彭博巴克萊
分享

彭博亞太區指數業務總經理黃儀全表示，台灣退休金管理需求可觀，已經成為ETF市場不可忽視的成長力；就產品類型看，傳統債券ETF已有相當豐富性，未來值得進一步借鏡歐美趨勢，像是目標到期、風險平衡指數相關產品，也適合退休規畫。

彭博巴克萊今（3）日舉行記者會，是2016年彭博併購巴克萊後，首次來台介紹指數業務。黃儀全在會前接受本報專訪，他自2001年加入彭博，過去曾任彭博中國區總裁。

黃儀全表示，彭博併購巴克萊時，買下巴克萊的債券指數、策略指數及投資組合分析系統POINT，經過兩年整合，今年進入尾聲，彭博也準備好推出納入POINT的新平台「PORT」；期間正值台灣債券ETF快速發展，彭博有效發揮利基，也促成此次來台推廣。

黃儀全指出，台灣債券ETF爆發，跟全球固定收益ETF成長的趨勢亦步亦趨，需求端結構也很類似，像台灣債券ETF的最大需求來自壽險和保單，歐美市場也以退休金管理為大宗。

由於各地人口普遍有高齡化現象，他認為，台灣債券ETF發展兩年，還有很大成長性。當中，彭博宣布納入大陸境內債於全球綜合債券指數後，外資流入境內債比例攀高，近期台灣ETF發行熱度也相當顯著。

據彭博調查，全球機構投資人對境內債的主要疑慮包括信貸風險、操作挑戰及流動性等，不過彭博決議納入，已經過長期且完整的諮詢和評估；黃儀全說，就境內債殖利率和相關性表現看，反而一直維持不錯的收益率，與美債波動低相關，形成分散風險之效。

另方面，歐美日益興起風險報酬更穩定的退休導向產品，彭博巴克萊編製出目標到期、目標波動率與固定收益平衡風險指數，廣受市場歡迎。

以目標到期指數來說，可發展適合保單連結的ETF，與共同基金成立後就閉鎖比較，ETF保有隨時交易、更替成分債、費用低廉優勢。目標波動率指數則有結合標普500和美國10年期公債指數的實例，透過每天模組調整風險比，可達到每年波動度與報酬率均控制在5%表現。

彭博ETF債券

相關新聞

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30

專家：監管喊話效用淡化 人民幣匯率仍承壓

2019-06-03 13:19

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

分行刷臉迎賓 台新銀行搶先推

2019-06-03 11:39

元大證信用卡繳稅專案 資金運用更靈活

2019-06-03 09:55

先鋒投顧將與資本集團合作

2019-06-03 09:04

企業生日快樂／土銀 扶植5+2 當企業後盾

2019-06-03 00:56

企業生日快樂／土銀推廣體育 善盡社會責任

2019-06-03 00:53

企業生日快樂／土銀強攻消金 打造獲利新動能

2019-06-03 00:53

中租擴大東南亞布局 分散市場

2019-06-03 00:52

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

名家觀點／鼓勵舉債，反而可能愈陷愈深

2019-06-03 00:09

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

建經公司不動產信託 嚴管

2019-06-02 23:27

中租三大策略 做大市場

2019-06-02 23:27

中租股權穩定 股價有撐

2019-06-02 23:27

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

凱基副董張慈恩的易經帶人術 「群龍無首，最吉」

2019-06-02 13:34

陳修偉 任元大證董座

2019-06-01 23:30

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

台積出貨華為 美無可奈何

2019-06-03 00:21

學者：美中貿易戰恐將演變成災難片

2019-06-02 22:16

貿易戰效應 台廠被追問：非陸產能有多少？

2019-06-02 23:45

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

貿易戰升級 王美花：中國不可靠清單範圍到底為何？

2019-06-02 22:14

郭台銘示警 更大海嘯將來臨

2019-06-03 00:18

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

鴻海、夏普 調整跨國產線

2019-06-03 00:18

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

科技業新話題…你有多少非陸產能？

2019-06-03 00:25

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

大同條款 四類企業當心變天

2019-06-02 23:24

重購退稅 清查三大違規行為

2019-06-02 23:37

中國產品透過台灣洗產地？經濟部3點澄清

2019-06-02 22:45

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

蔡總統喊五千億…回台投資 到年底僅1137億

2019-06-02 23:38

代工廠應變 轉進東南亞

2019-06-03 00:24

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

飯店拚謝師宴生意 送任天堂Switch

2019-06-03 01:41

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

代工廠移轉產能…零組件、人力運輸 挑戰大

2019-06-03 00:24

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

面板雙虎衝刺利基型業務 擺脫低潮

2019-06-03 00:14

公司法新制成奪權工具？ 經部澄清

2019-06-02 23:21

長榮空服員 6月4日上街頭遊行

2019-06-02 21:44

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

本周指標／美經濟衰退風險上升

2019-06-02 23:35

高雄循環專區設置計畫 啟動

2019-06-02 23:18

基亞細胞治療 補齊最後拼圖

2019-06-02 23:42

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

個人賣電收入 要稅

2019-06-02 23:37

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

林隆奮專訪／精誠大併購 搶賺AI財

2019-06-03 00:12

米瑞可進駐七期 搶攻中部頂級細胞治療市場

2019-06-02 17:55

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

台塑化：並非美國設廠生產成本就比較高

2019-06-02 20:39

土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

2019-06-03 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top