彭博：台灣可發展目標到期型ETF

2019-06-03 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



黃儀全。 照片來源／彭博巴克萊 分享 facebook

彭博亞太區指數業務總經理黃儀全表示，台灣退休金管理需求可觀，已經成為ETF市場不可忽視的成長力；就產品類型看，傳統債券ETF已有相當豐富性，未來值得進一步借鏡歐美趨勢，像是目標到期、風險平衡指數相關產品，也適合退休規畫。

彭博巴克萊今（3）日舉行記者會，是2016年彭博併購巴克萊後，首次來台介紹指數業務。黃儀全在會前接受本報專訪，他自2001年加入彭博，過去曾任彭博中國區總裁。

黃儀全表示，彭博併購巴克萊時，買下巴克萊的債券指數、策略指數及投資組合分析系統POINT，經過兩年整合，今年進入尾聲，彭博也準備好推出納入POINT的新平台「PORT」；期間正值台灣債券ETF快速發展，彭博有效發揮利基，也促成此次來台推廣。

黃儀全指出，台灣債券ETF爆發，跟全球固定收益ETF成長的趨勢亦步亦趨，需求端結構也很類似，像台灣債券ETF的最大需求來自壽險和保單，歐美市場也以退休金管理為大宗。

由於各地人口普遍有高齡化現象，他認為，台灣債券ETF發展兩年，還有很大成長性。當中，彭博宣布納入大陸境內債於全球綜合債券指數後，外資流入境內債比例攀高，近期台灣ETF發行熱度也相當顯著。

據彭博調查，全球機構投資人對境內債的主要疑慮包括信貸風險、操作挑戰及流動性等，不過彭博決議納入，已經過長期且完整的諮詢和評估；黃儀全說，就境內債殖利率和相關性表現看，反而一直維持不錯的收益率，與美債波動低相關，形成分散風險之效。

另方面，歐美日益興起風險報酬更穩定的退休導向產品，彭博巴克萊編製出目標到期、目標波動率與固定收益平衡風險指數，廣受市場歡迎。

以目標到期指數來說，可發展適合保單連結的ETF，與共同基金成立後就閉鎖比較，ETF保有隨時交易、更替成分債、費用低廉優勢。目標波動率指數則有結合標普500和美國10年期公債指數的實例，透過每天模組調整風險比，可達到每年波動度與報酬率均控制在5%表現。