到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘示警更大金融海嘯將來臨，金管會主委顧立雄今（3）日回應：「應密切關注，但無需恐慌」。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

美中貿易戰擴大，鴻海集團董事長郭台銘示警更大金融海嘯將來臨，金管會主委顧立雄今（3）日以十個字回應，他說：「應密切關注，但無需恐慌」，郭先生正在選舉，某種程度應放政治版而不是財經版。

顧立雄今天出席活動受訪時作了以上表示，對於是否還不到金融海嘯程度？他說，整個基本面都不錯嘛，不論在哪個部分。

顧立雄表示，現在金融體質經過2008年金融海嘯的教訓後，己比過往健全許多，不論巴塞爾資本適足性要求，或保險業RBC，仍至資本市場健全性等，大家都已體會到2008年教訓，金融業體質愈來愈強壯。

但是否絕對足夠以因應各種可能變化，沒有人能完全預測到，但若有人說二個月或三個月後，會發生比2008年金融海嘯更大的危機發生，除非有足夠的數據支撐，不然就是一個大的言論。

顧立雄說，郭先生因正從事選舉，所以他的言論應放在政治版，而不是放在財經版。

對於保險業海外投資比以前更多，總曝險比2008年更大？顧立雄表示，海外投資占比已設天花板，海外應有的匯率變動風險、投資風險，原本就有做控管，外匯價格變動準備金、避險比率部分，大家都清楚已做相當控管。

除此，海外投資限額、及投資項目風險係反映在RBC上，都有控管，現在更進一步要求淨值、商品定價也都做控管，保險業體質不能說足以因應所有可能發生的金融危機，但體質相對比過往健全設多，相信經過調整後，保險業應可達穩經營的要求。

銀行業部分，對資本適足性、流動備備、呆帳覆蓋率，都符合國際要求，金融業不會沒做好因應金融市場可能的變化，但我們沒有足夠數字說二個月或三個月後，會發生什麼比2008年更大危機。

所以金管會預警系統也沒有看到警訊？顧立雄說，沒有。因美中貿易戰持續中，大家也逐漸調整做新的布局，現在最大可能變數反而在中國的金融，因可能影子銀行、地方債務等，大家都擔心，但現在也沒看到顯著性指標中國會發生金融危機。

所以如果依郭先生的言論召開國安會議，拿什麼數字開？討論什麼樣議題？顧立雄說，實際上國安會議或國安層級，原本就時時刻刻都在關注可能的問題，每天都持續密切關注。