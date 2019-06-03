親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
稅務法務
房市情報

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘示警更大金融海嘯將來臨，金管會主委顧立雄今（3）日回應：「應...
鴻海集團董事長郭台銘示警更大金融海嘯將來臨，金管會主委顧立雄今（3）日回應：「應密切關注，但無需恐慌」。 記者杜建重／攝影
分享

美中貿易戰擴大，鴻海集團董事長郭台銘示警更大金融海嘯將來臨，金管會主委顧立雄今（3）日以十個字回應，他說：「應密切關注，但無需恐慌」，郭先生正在選舉，某種程度應放政治版而不是財經版。

顧立雄今天出席活動受訪時作了以上表示，對於是否還不到金融海嘯程度？他說，整個基本面都不錯嘛，不論在哪個部分。

顧立雄表示，現在金融體質經過2008年金融海嘯的教訓後，己比過往健全許多，不論巴塞爾資本適足性要求，或保險業RBC，仍至資本市場健全性等，大家都已體會到2008年教訓，金融業體質愈來愈強壯。

但是否絕對足夠以因應各種可能變化，沒有人能完全預測到，但若有人說二個月或三個月後，會發生比2008年金融海嘯更大的危機發生，除非有足夠的數據支撐，不然就是一個大的言論。

顧立雄說，郭先生因正從事選舉，所以他的言論應放在政治版，而不是放在財經版。

對於保險業海外投資比以前更多，總曝險比2008年更大？顧立雄表示，海外投資占比已設天花板，海外應有的匯率變動風險、投資風險，原本就有做控管，外匯價格變動準備金、避險比率部分，大家都清楚已做相當控管。

除此，海外投資限額、及投資項目風險係反映在RBC上，都有控管，現在更進一步要求淨值、商品定價也都做控管，保險業體質不能說足以因應所有可能發生的金融危機，但體質相對比過往健全設多，相信經過調整後，保險業應可達穩經營的要求。

銀行業部分，對資本適足性、流動備備、呆帳覆蓋率，都符合國際要求，金融業不會沒做好因應金融市場可能的變化，但我們沒有足夠數字說二個月或三個月後，會發生什麼比2008年更大危機。

所以金管會預警系統也沒有看到警訊？顧立雄說，沒有。因美中貿易戰持續中，大家也逐漸調整做新的布局，現在最大可能變數反而在中國的金融，因可能影子銀行、地方債務等，大家都擔心，但現在也沒看到顯著性指標中國會發生金融危機。

所以如果依郭先生的言論召開國安會議，拿什麼數字開？討論什麼樣議題？顧立雄說，實際上國安會議或國安層級，原本就時時刻刻都在關注可能的問題，每天都持續密切關注。

金融海嘯顧立雄國安會

相關新聞

彭博：台灣可發展目標到期型ETF

2019-06-03 15:32

專家：監管喊話效用淡化 人民幣匯率仍承壓

2019-06-03 13:19

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

分行刷臉迎賓 台新銀行搶先推

2019-06-03 11:39

元大證信用卡繳稅專案 資金運用更靈活

2019-06-03 09:55

先鋒投顧將與資本集團合作

2019-06-03 09:04

企業生日快樂／土銀 扶植5+2 當企業後盾

2019-06-03 00:56

企業生日快樂／土銀推廣體育 善盡社會責任

2019-06-03 00:53

企業生日快樂／土銀強攻消金 打造獲利新動能

2019-06-03 00:53

中租擴大東南亞布局 分散市場

2019-06-03 00:52

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

名家觀點／鼓勵舉債，反而可能愈陷愈深

2019-06-03 00:09

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

建經公司不動產信託 嚴管

2019-06-02 23:27

中租三大策略 做大市場

2019-06-02 23:27

中租股權穩定 股價有撐

2019-06-02 23:27

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

凱基副董張慈恩的易經帶人術 「群龍無首，最吉」

2019-06-02 13:34

陳修偉 任元大證董座

2019-06-01 23:30

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

台積出貨華為 美無可奈何

2019-06-03 00:21

學者：美中貿易戰恐將演變成災難片

2019-06-02 22:16

貿易戰效應 台廠被追問：非陸產能有多少？

2019-06-02 23:45

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

貿易戰升級 王美花：中國不可靠清單範圍到底為何？

2019-06-02 22:14

郭台銘示警 更大海嘯將來臨

2019-06-03 00:18

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

鴻海、夏普 調整跨國產線

2019-06-03 00:18

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

科技業新話題…你有多少非陸產能？

2019-06-03 00:25

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

大同條款 四類企業當心變天

2019-06-02 23:24

重購退稅 清查三大違規行為

2019-06-02 23:37

中國產品透過台灣洗產地？經濟部3點澄清

2019-06-02 22:45

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

蔡總統喊五千億…回台投資 到年底僅1137億

2019-06-02 23:38

代工廠應變 轉進東南亞

2019-06-03 00:24

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

飯店拚謝師宴生意 送任天堂Switch

2019-06-03 01:41

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

代工廠移轉產能…零組件、人力運輸 挑戰大

2019-06-03 00:24

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

面板雙虎衝刺利基型業務 擺脫低潮

2019-06-03 00:14

公司法新制成奪權工具？ 經部澄清

2019-06-02 23:21

長榮空服員 6月4日上街頭遊行

2019-06-02 21:44

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

本周指標／美經濟衰退風險上升

2019-06-02 23:35

高雄循環專區設置計畫 啟動

2019-06-02 23:18

基亞細胞治療 補齊最後拼圖

2019-06-02 23:42

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

個人賣電收入 要稅

2019-06-02 23:37

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

林隆奮專訪／精誠大併購 搶賺AI財

2019-06-03 00:12

米瑞可進駐七期 搶攻中部頂級細胞治療市場

2019-06-02 17:55

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

台塑化：並非美國設廠生產成本就比較高

2019-06-02 20:39

土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

2019-06-03 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top