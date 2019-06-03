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NBA文字直播／第三節開局18：0攻勢 勇士超前暴龍

餐桌全球化？華人吃花膠，非洲「血汗魚鰾」

先鋒投顧將與資本集團合作 引進私募基金

2019-06-03 09:04聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中租企業旗下先鋒投顧，近3年來積極佈局與發展新業務，旗下「先鋒基金交易平台」陸續擴增產品線、開辦全權委託投資業務、推出智能理財服務「WISEGO」。先鋒投顧董事長黃正明宣布，未來將與全球巨擘資本集團(Capital Group)合作，為國人客製化並引進合適的私募境外基金。

先鋒投顧今年4月推出亞洲首家德國製智能理財服務「WISEGO」，先鋒投顧總經理陳俊傑指出，「WISEGO」在線上就可依照投資人的投資目的、財務狀況以及風險偏好，量身打造投資計畫，然後自動化管理一籃子基金，且所配置的基金檔數可多達10檔，很有效的分散風險。

陳俊傑指出，資本集團的基金管理方式是使用「多重基金經理制度」，將基金分為數個部分，由不同投資風格的基金經理獨立管理，同時基金經理與分析師之間也能充分交流，互相學習以促成更佳投資決策。

美中貿易戰引起金融市場劇烈波動，黃正明分析，中美貿易戰不只是貿易戰，是規格重整。過去三、四十年，大家在同一個主幹上各自發展，但是主幹似乎已搖搖欲墜，而且就像台灣的鄉土連續劇，劇本每天在寫，劇情走向每天都在變。當風險很高時，投資要停、看、聽，股債建議採平衡配置。

貿易戰中租

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