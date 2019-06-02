親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

香港「古惑仔」李兆基肝癌病逝 享壽69歲

跳槽北京大學曾轟動學術圈 台籍教授霍德明不幸辭世

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年銀行股表現強，不僅不受壽險風暴衝擊，也不太受美中貿易戰影響，迄今台股44檔金融保險股中，有多達21檔漲幅飆破10%，進一步統計較具規模、市場關注度高的十檔金融股中，多數不論近一月、一季或今年來均有特定券商客戶力挺，堪稱是股價向上的最大靠山。

當中，主力支持「最穩定」有上海商銀玉山金、聯邦銀和日盛金等，以近20日、60日或今年來券商分點進出統計，皆由單一券商排行買超第一，以上海商銀來說，獲摩根大通買超最多，20日已買超1.2萬張，60日逾3萬張，今年來逼近10萬張；聯邦銀、日盛金也以摩根大通為最大主力券商，而玉山金獲「自家人」力挺，玉山證在20、60日及今年來各買超3萬到6.5萬張不等。

而上述上海商銀、玉山金及聯邦銀等三大「主力護航股」，也因為買盤穩定，今年漲幅各達44%、36%、25%，排行金融股三強。日盛金上漲約23%，亦入列漲幅前五大。

再來如兆豐金、合庫金等，主要由元大證、第一金證券客戶買進，今年買超都有4萬張，表現也不遑多讓。台企銀、華南金、元大金、第一金等，主力券商變化則相對大，20、60日與今年來買超最多的券商更迭，不過累積買超也有千張到9萬張不等，仍多於大多數的金融股。

法人分析，銀行股今年走強，和壽險股資金撤出、存股族轉存優質銀行股關係匪淺，第二類是海外主被動式資金進出，也有加大著墨銀行股趨勢。像摩根大通同時為多檔銀行股最大買家，旗下除託管主動式基金，也有被動式基金，代表之一是日前獲MSCI指數新增的聯邦銀，另外重量級投行的摩根士丹利，也是客戶多元，布局外資亦可能為主被動基金皆有。

主要金融股主力券商買超概況。資料來源／CMoney
主要金融股主力券商買超概況。資料來源／CMoney
分享

玉山金上海商銀銀行股
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

凱基副董張慈恩的易經帶人術 「群龍無首，最吉」

2019-06-02 13:34

陳修偉 任元大證董座

2019-06-01 23:30

花旗點亮光盲 送愛身障選手

2019-06-01 23:29

兩大壽險 降利變保單利率

2019-06-01 23:28

匯市最前線／台幣31.4~31.7元盤整

2019-06-01 23:27

高利儲蓄險將絕跡 專家：改買ETF存股、理財

2019-06-01 23:25

預期股匯雙貶 BEI市場指數大降21.29％、7個月新低

2019-06-01 17:10

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

郭台銘示警政府：比金融海嘯更大的海嘯即將來臨

2019-06-02 12:11

兩大壽險 降利變保單利率

2019-06-01 23:28

中國發表白皮書抗貿易戰 台灣產業將受間接影響

2019-06-02 11:11

台商回流 投資台中420億

2019-06-02 00:42

高利儲蓄險將絕跡 專家：改買ETF存股、理財

2019-06-01 23:25

鋼鐵業年產值 衝上1.2兆元 榮景背後藏隱憂

2019-06-01 22:59

Computex規模、買家 雙創新高

2019-06-02 00:49

五大減稅利多 拚今年過關

2019-06-02 00:47

蘋果開發者大會 五看點吸睛

2019-06-02 01:02

基期高+貿易戰 5月出口衰退恐擴大

2019-06-02 00:04

長榮罷工投票 周四截止

2019-06-02 01:03

外匯存底成長 變數增

2019-06-02 01:05

佳世達備足產能 從貿易戰危機轉出商機

2019-06-02 13:37

指標廠競艷 Computex新科技火併

2019-06-02 00:50

凱基副董張慈恩的易經帶人術 「群龍無首，最吉」

2019-06-02 13:34

螺絲王國接單 遇挑戰

2019-06-01 22:59

大陸面板廠擴量競爭 台廠拚迷你LED韓轉型OLED

2019-06-02 10:38

匯市最前線／台幣31.4~31.7元盤整

2019-06-01 23:27

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

產業追蹤／印尼拚工業4.0 商機爆發

2019-06-02 00:46

陸對美提高關稅 我機械零件、光學儀器恐受間接影響

2019-06-02 13:19

開闢新創展 成Computex獨家特色

2019-06-02 00:50

陳修偉 任元大證董座

2019-06-01 23:30

擴大自行車路網 交通部2021要推「台灣自行車旅遊年」

2019-06-02 13:32

郭家齊培養「松果」 享受帶隊創新從頭來

2019-06-02 13:32

儲蓄型保單吸引力降低 業者：仍有存在價值

2019-06-02 15:54

搭減稅列車／修法提案 立委業界齊發

2019-06-02 00:48

產業追蹤／寮國 九項產業享優惠

2019-06-02 00:46

5月製造業PMI 有壓

2019-06-02 01:03

三陽紡、來思達深度結盟 瞄準歐美戶外家具沙發市場

2019-06-02 16:43

台灣168／永安天然氣站進口千萬噸

2019-06-01 23:05

產業追蹤／澳洲 智慧城建設啟動

2019-06-02 00:46

台塑化：並非美國設廠生產成本就比較高

2019-06-02 20:39

Gogoro 桃園市政府攜手合作擴建電池交換站

2019-06-02 17:04

粗鋼去年產量 創新高

2019-06-01 22:59

米瑞可進駐七期 搶攻中部頂級細胞治療市場

2019-06-02 17:55

投信新募新興市場債基金變化增多 股票基金更強調長線

2019-06-01 22:12

每周一勢／主計總處下修今年GDP至2.19％

2019-06-02 00:38

三洋紡與來思達結盟 訂單將增加

2019-06-02 16:51

花旗點亮光盲 送愛身障選手

2019-06-01 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top