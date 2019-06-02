三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年銀行股表現強，不僅不受壽險風暴衝擊，也不太受美中貿易戰影響，迄今台股44檔金融保險股中，有多達21檔漲幅飆破10%，進一步統計較具規模、市場關注度高的十檔金融股中，多數不論近一月、一季或今年來均有特定券商客戶力挺，堪稱是股價向上的最大靠山。

當中，主力支持「最穩定」有上海商銀、玉山金、聯邦銀和日盛金等，以近20日、60日或今年來券商分點進出統計，皆由單一券商排行買超第一，以上海商銀來說，獲摩根大通買超最多，20日已買超1.2萬張，60日逾3萬張，今年來逼近10萬張；聯邦銀、日盛金也以摩根大通為最大主力券商，而玉山金獲「自家人」力挺，玉山證在20、60日及今年來各買超3萬到6.5萬張不等。

而上述上海商銀、玉山金及聯邦銀等三大「主力護航股」，也因為買盤穩定，今年漲幅各達44%、36%、25%，排行金融股三強。日盛金上漲約23%，亦入列漲幅前五大。

再來如兆豐金、合庫金等，主要由元大證、第一金證券客戶買進，今年買超都有4萬張，表現也不遑多讓。台企銀、華南金、元大金、第一金等，主力券商變化則相對大，20、60日與今年來買超最多的券商更迭，不過累積買超也有千張到9萬張不等，仍多於大多數的金融股。