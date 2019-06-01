投信新募新興市場債基金變化增多 股票基金更強調長線

2019-06-01 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



雖然貿易戰前景不明，但投信募集新基金的腳步不曾停止。從近期將募集的基金來看，以債券為主的配息基金仍是主軸，股票型基金則集中在科技與中國A股基金。

美國聯邦準備理事會（Fed）不再升息，市場甚至預期Fed有降息空間，債市大受激勵。由於全球主要央行都維持寬鬆貨幣政策，追求收益的需求居高不下，預期仍將是未來數年的投資主題。

新興市場基本面改善，債券殖利率高，加上去年跌深，反彈空間大，成為許多基金公司看好的標的，更成為目標到期債券基金的主要布局內容。目標到期債券基金強調「團進團出」，鼓勵投資人持有到期，以避免因為市場短期波動而殺在低點。

與去年相比，今年目標到期新興市場債券基金更多元。例如，新興伊斯蘭國家債券基金今年陸續問世，大華銀在年初推出國內第一檔相關基金，即大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金，近期再接再厲，本月4日將開募大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金。

至於合庫六年到期ESG新興市場債券基金，則是國內第一檔強調ESG的新興市場債券基金，將於19日開募，強調的是從環境保護、社會責任與公司治理（ESG）等非財務面著手，搭配財務面的研究，進一步降低風險。

投信新募股票型基金同樣是著重放眼長期的投資機會，降低短期波動風險。以路博邁5G股票基金來說，是國內第一檔專注投資 5G相關產業的股票基金。路博邁投信指出，全球主要國家競相發展5G，顯示5G商機絕不只是連網速度飛快，同時也牽動未來所有創新科技的發展。

中國更是長期投資的重要主題，即使受到貿易戰干擾，不影響Ａ股入摩的進程，也不影響愈來愈多外資前進A股市場。德信TAROBO機器人量化中國基金將在24日開募，是國內首檔以「台灣開發」AI量化模型打造的機器人選股基金，協助投資人以不同方式參與A股的成長。