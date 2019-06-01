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造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

16檔貿易戰突圍股領漲大盤 站上月、季、年線

2019-06-01 22:11經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

台股大盤周線連三黑之後收紅，但貿易戰不確定因素仍多。良維、國建、冠德、健策等16檔個股領先大盤突破月、季線上檔反壓，又有法人加持，成為近期強勢股。

美中貿易戰5月再起，台股波動擴大，31日大盤收復年線，周線雖然收紅，但月線收黑，為今年第一根收黑的月線。美國封堵華為，台灣電子股首當其衝，資金轉戰非電族群，營建、汽車、金融、航運及食品股都有表現。

CMoney統計，在16檔領先大盤站上月線及季線、且單周漲幅超過5%的個股中，只有六檔為電子股，半導體股最多，再來是電子零組件、電腦及周邊設備股。至於非電族群，則以營建股最多。

在這16檔個股中，過去一周以良維漲幅最大，單周大漲16.6%，法人買超逾2,000張，以投信為主。良維雖然是蘋概股，但主要生產連結線材，受惠於穿戴式裝置、智慧家庭與配件市場大幅成長，而且股價屬於中價位，較容易受到拉抬。

其他五檔電子股都或多或少受惠於貿易戰衝突。第五代行動通訊（5G）議題不斷，散熱股健策單周漲幅超過11%，股價呈多頭排列；避險資金推升比特幣大漲，推升概念股映泰、創意及世芯-KY；聯發科有望受惠於華為轉單效應。

營建股是標準的內需股，受到貿易戰的直接衝擊較小，資金最近湧入績優營建股。以指標股國建來說，最近價量俱揚，單周股價大漲14.5%，創波段新高，法人買超逾2,600張。國建也是高殖利率股，有利吸引買盤。

在營建股中，冠德上周也有14%以上的漲幅，法人大買1.1萬張。台開上漲7.6%，華固及遠雄則都有5%以上的周漲幅，充分反映資金的偏好。另外，裕隆、復盛應用、王道銀行、萬海及味全這波也都有法人加持，成為強勢個股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近日站上五日及十日均線，但目前格局仍相對疲軟，後續需要留意。5月29日的低點不宜跌破，若能克服20日均線反壓並且站上60日均線，應有助於支撐台股的中多頭格局。

台股營建股貿易戰
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