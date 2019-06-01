預期股匯雙貶 BEI市場指數大降21.29％、7個月新低

2019-06-01 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易再陷僵局並另闢科技戰場，美國將陸廠華為列入出口黑名單，對全球金融市場帶來衝擊，影響金融交易業務，使金融研訓院5月銀行高階主管指數（BEI）綜合指數連三降，其中市場面指數分數更暴跌21.29％至41.4、創7個月新低，低於50的景氣榮枯分水嶺，顯示銀行業者對未來市場表現看法悲觀。

金融研訓院發布的BEI，是調查銀行高階主管對未來三個月銀行業經營狀況及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50是景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。

金融研訓院指出，美中貿易戰已使市場對全球實質經濟產生負面影響的疑慮加深，使外資賣超相關電子股，熱錢避險考量暫撤出亞洲市場，亞洲貨幣呈現貶值走勢，國內銀行業者認為未來熱錢匯出、股匯雙殺的態勢將會持續，對台股看法大幅轉為保守，對新台幣更明顯轉為看貶。

在房市方面，由於貿易戰影響，台商資金持續回流投資廠房設備，銀行業者對房地產市場看好度則較過去表現逐漸回溫且回穩，BEI房地產價格指數較上月些微突破至50以上附近。

貿易戰衝擊市場信心，尤其是電子產業，影響銀行業者對於未來金融交易收入表現轉為保守，大降國銀美中海外曝險占比，使5月BEI經營面指數也下滑6.71％。

利息收入方面，根據中央銀行公布今年第一季國銀放款加權平均利率下降到1.88％的新低，存款利率上揚至0.56%，使得存放款利差再創下1.32%的歷史低點，影響國銀對於未來三個月存放利差及國內利息收入業務信心下降。

金管會整頓保險市場，國銀預期銷售壽險業高儲蓄型保單業務收入將大幅減少，影響國銀財富管理類手續費收入表現。但業者寄望此波台商資金回流，可帶動高資產客群財富管理業務的，因此對手續費業務收入仍維持正向預期。