國泰、富邦人壽今起悄悄降利率 保戶荷包變瘦了

2019-06-01 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



在金管會要求壽險公司銷售保單不得虧本、不得產生利差損下，壽險公司繼4月調降美元保單宣告利率，6月兩大壽險龍頭富邦人壽、國泰人壽，再度調降利變型保單的宣告利率，保戶荷包又得變瘦了。

根據國泰人壽及富邦人壽網站公告，兩家壽險龍頭業者自今（1）日「悄悄」調降宣告利率，其中，國泰人壽約調降20多張新台幣保單宣告利率，全數降到2.55％，最高降幅11個基本點（一個基本點為0.01個百分點）。

富邦人壽幾乎是全面降新台幣利變保單宣告利率，最高從上個月的2.7％降到2.5％，降幅高達20個基本點。

金管會主委顧立雄5月底表示，無論儲蓄險或是利變型保單，都涉及IFRS 17號公報「保險服務合約邊際利潤（CSM）」不能為負的問題，從現在開始，所有壽險公司推新保單都不能賠錢賣。

為符合主管機關要求，國泰人壽及富邦人壽率先調降新台幣利變保單宣告利率，因為6月1日遇到周末假日，南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等業者至今按兵不動，尚未宣告6月利率。

今年壽險公司調降宣告利率蔚為風尚，富邦人壽將躉繳到6年繳的新台幣利變壽險、及網路投保利變年金及養老險等，共逾60張保單，宣告利率全數降到2.5％，年初最高還有2.96％，折算100萬元，每年將少4,600元，6年大約是3.16萬元，保戶荷包再度縮水。

國泰人壽亦將儲蓄成分較重的新台幣利變壽險、網投利變年金，6月宣告利率全數降到2.55％，年初至今降幅最多45個基本點。

在金管會緊盯高利保單下，4月各家壽險宣告利率便大舉調降外幣利變型保單，影響所及，外幣利率4~4.03%高宣告利率利變保單也漸從市場消失。