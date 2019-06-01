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元大金控人事異動 陳修偉接掌券商龍頭元大證券

2019-06-01 13:39聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

元大金控及各子公司今天召開董事會通過人事案，推選出新任董事長、副董事長，分別是元大證券董事長陳修偉、副董事長賀鳴珩；元大銀行董事長范志強；元大人壽董事長江朝國；元大證金董事長黃廷賢、副董事長吳杰；元大投信董事長劉宗聖、副董事長鄭玉蘭；元大投顧董事長彭一正。

除了元大證券董座由陳修偉，接替目前兼任元大證券董座的元大金控總經理申鼎籛外，其餘子公司董事長、副董事長都是原職續任。

另外，元大創投選出董事長陳麒漳；元大國際資產選出董事長宋耀明。

申鼎籛預計將在今年元大金董監改選後，出任元大金控董事長，新發言人翁健將接任金控總座。

曾擔任元大金控策略長、法務長、發言人、董事會主任秘書等職務的陳修偉，將接掌券商龍頭元大證券，元大金控表示，陳修偉服務於證券業逾30年，在元大證券(香港)董事長期間，成功整合海外業務，奠基元大證券大中華營運平台。

元大金控指出，陳修偉深知集團發展策略與營運重心，在元大合併寶來證券、國際紐約人壽、大眾銀行等多項重大併購案扮演關鍵角色，是元大集團內的樞紐人物。

大創投董事長陳麒漳曾任元大證券總經理，將以過去海外業務、承銷業務傑出表現，有效結合運用集團資源，除創投投資業務外，提供被投資事業金融服務、財務顧問、購併、上市承銷等全方位服務，並統籌管理金控集團轉投資之創投公司，與投資之產業及公司一同成長。

元大國際資產董事長宋耀明在司法界夙負盛名，精通刑事、民事、商務法律，曾擔任WTO服務業貿易、中美智慧財產權諮商等重要經貿談判代表，具備美國與台灣兩地的律師資格，對跨國法律事務尤為嫻熟。元大金控表示，將借重宋耀明的法律專才與深厚的商界人脈，為公司擘劃下一個階段的發展。

元大金控創投大創
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