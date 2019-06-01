陳修偉接元大證券董事長 原董座申鼎籛任元大金總經理

2019-06-01 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



元大證券今（1）日召開董事會，推選出元大證券（香港）前董事長陳修偉擔任董事長，原任董事長申鼎籛將專任元大金控總經理職務。新任董事長陳修偉服務證券業逾30年，熟稔證券各項業務，更具備國際營運歷練，未來將與元大證券總經理黃維誠聯手以「大財管、大投行」為核心，透過跨部門、跨子公司及跨境間整合與創新，增強業務及獲利之動能，持續推動營運績效成長。

陳修偉董事長曾擔任元大金控策略長、法務長、發言人、董事會主任祕書等重要職務，也曾擔任金控子公司元大國際資產、元大證券（香港）董事長，深知元大金控的發展策略與營運重心，更在元大合併寶來證券、國際紐約人壽、大眾銀行等多項重大併購案扮演關鍵角色，是元大集團內的樞紐人物。

元大證券近年來迅速擴張海外版圖，陳修偉董事長與黃維誠總經理都在幕後扮演關鍵角色，他們二人共事已久、默契十足，這次分別出任董、總職務，更能合作無間，全力衝刺。除了國內業務穩定發展外，將以海外布局奠基的成果，打造元大證券亞洲平台的綜效，再創穩健成長新動能。

元大證券以香港為基點，在亞洲新興證券市場板塊成功佈局；在東北亞方面，成功收購韓國東洋證券，以一年多的時間迅速轉虧為盈，也讓元大躋身韓國前十大券商之列；在東南亞方面也成功進入越南市場、併購印尼券商，更在泰國市場迅速擴張，短短一年時間就成為泰國前十大券商；海外轉投資獲利占比已達整體的21%。元大證券借重陳修偉董事長與黃維誠總經理兩人的海外歷練，強強聯手展現進軍國際市場的決心，也顯示海外營運經歷將成為未來出任高階管理主管職務的關鍵門檻。

卸任的申鼎籛董事長在元大集團服務逾四十年，始終肩負重任，參與、見證元大集團對外二十多次的併購，在2012年元大證券併購寶來證券後就曾經擔任元大寶來證券董事長，順利完成兩大公司整併要務。擔任元大金控總經理至今，秉持「穩固核心、驅動成長」的經營策略，帶動元大金控規模迅速擴張，未來仍將以金控為後盾，支持元大證券持續發揮集團成長獲利的主要引擎角色。

元大金指出，因擔任證券公會理事長無暇分身而轉任元大證券的副董事長賀鳴珩，在他董事長任內掌握精準策略方針與旺盛戰鬥力，2018年達成稅後純益88.88 億元，年增率10.74%，每股稅後純益1.64元，創下歷史新高，穩坐證券業龍頭寶座。