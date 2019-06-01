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元大金組織改造 陳修偉出任元大證券董事長

2019-06-01 13:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

元大金控今（1）日代元大證券等六家子公司公告高層人事異動。各家子公司新屆次董事會召開後推選出新任董事長、副董事長，分別是元大證券董事長陳修偉、副董事長賀鳴珩；元大銀行董事長范志強；元大人壽董事長江朝國；元大證金董事長黃廷賢、副董事長吳杰；元大投信董事長劉宗聖、副董事長鄭玉蘭；元大投顧董事長彭一正。另外，元大創投選出董事長陳麒漳；元大國際資產選出董事長宋耀明。

元大證券董事長陳修偉，服務於證券業逾30年，在元大證券(香港)董事長期間，成功整合海外業務，奠基元大證券大中華營運平台。他曾擔任元大金控策略長、法務長、發言人、董事會主任祕書等職務，深知集團發展策略與營運重心，更在元大合併寶來證券、國際紐約人壽、大眾銀行等多項重大併購案扮演關鍵角色，是元大集團內的樞紐人物。

元大證券副董事長賀鳴珩完成多項海外併購案，讓元大證券穩坐國內證券業龍頭寶座。去年當選證券公會理事長，積極扮演主管機關及證券同業的溝通橋梁，針對券商業務發展提出的建議及協助主管機關政策推動皆扮演關鍵角色。

元大銀行董事長范志強曾任復華證券董事長、期交所董事長、復興航空公司董事長、台灣高鐵公司董事長等職務，更是金融圈知名的併購專家。

范志強自2015年加入元大集團後，帶領元大銀行繳出亮眼營運績效，尤其2018年無縫接軌完成與大眾銀行的合併，全年獲利倘排除因認列之資產減損損失，稅後淨利達100.24億元，較2017年成長25%，成功展現銀行合併綜效。

元大人壽董事長江朝國曾任臺北大學法律學院院長、保險安定基金董事長、保險犯罪防制中心董事長等職務，任內經營穩健，在壽險業去年營運一片慘烈下，帶領元大人壽逆勢轉虧為盈，去年稅後純益2.77億元，每股稅後純益(EPS)達0.32元。他自2014年加入元大金控後，短短5年內就為元大人壽創下轉虧為盈的佳績。

元大證金董事長黃廷賢任內不斷開發新種業務，擴大營運績效。今年5月底完成環華證金營業讓與案，提升元大證金的市占規模與經營效率，穩定挹注獲利表現，進而提高元大證金股東權益報酬率。元大證金副董事長吳杰曾任元大金控數位金融事業處執行長，也同時曾以復華金控董事兼任復華證金的副董事長，具有豐富的金融從業經驗。

元大投信董事長劉宗聖被譽為「台灣ETF創始者」，2003年推動發行第一檔ETF以來，帶領公司在產品、服務、營運等面向不斷創新，近幾年更邁向國際化發展，為投信業唯一有能力將資產管理技術輸出至海外之業者，市場橫跨中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等地。元大投信副董事長鄭玉蘭長期在元大證券開疆闢土、深耕證券通路業務，將可協助元大投信擴大在資產規模的發展績效。

元大創投董事長陳麒漳曾任元大證券總經理，將以過去海外業務、承銷業務傑出表現，有效結合運用集團資源，除創投投資業務外，提供被投資事業金融服務、財務顧問、購併、上市承銷等全方位服務，並統籌管理金控集團轉投資之創投公司，與投資之產業及公司一同成長。

元大國際資產董事長宋耀明在司法界夙負盛名，精通刑事、民事、商務法律，曾擔任WTO服務業貿易、中美智慧財產權諮商等重要經貿談判代表，具備美國與台灣兩地的律師資格，對跨國法律事務尤為嫻熟，將借重其法律專才與深厚的商界人脈，為公司擘劃下一個階段的發展。

元大投顧董事長彭一正任內，帶領的研究團隊，包括總體經濟、國際金融市場研究、台股策略分析、個股、產業等專業報告，多次獲得國際財經媒體肯定，提供定期出版之投資研究報告，充分掌握金融市場脈動，深受法人投資機構及一般客戶好評。

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