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繳電費更便利！台電新增「台灣Pay」行動支付

2019-06-01 10:51經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台電繳費更便利！台電今（1）日宣布自即日起新增「台灣Pay」行動支付電費，民眾使用台灣行動支付App掃一下電費單QR Code，即可行動輕鬆繳費，且台灣行動支付App也將陸續新增「綁定電號」及「推播電費通知」等功能，而這也是台電新增的第9家電費行動支付合作平台。

為提供多元繳費管道，台電除既有臨櫃、超商、自動扣繳等方式，台電也自2017年開放線上信用卡繳費，去年則首度結合街口支付、LINE Pay一卡通、Pi錢包等八大行動支付平台，至今以行動支付繳電費用戶已突破20萬戶、交易筆數超過65萬筆、繳費金額超過16億元。

台電指出，「台灣Pay」是政府推動的國家級行動支付，自即日起正式開放電費線上繳納，目前提供包括台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海商銀、兆豐、新光、彰化六信、中華郵政、日盛等12家銀行金融卡繳費，未來也將支援多家信用卡繳費並串接逾20家銀行網銀App，可直接選擇台灣Pay行動支付方式繳電費。

台電表示，民眾現在使用台灣行動支付App掃描台電帳單QR Code，即可查詢電費，並以綁定的銀行金融卡繳費，同家銀行可綁定多個帳戶，若手邊沒有帳單，也可上台電網站「線上繳費」專區輸入電號、戶名產製QR Code繳費，且不只當期電費，超過代收期限至終止契約前的電費也可一併繳交，另可同步設定雲端發票，繳費發票兌獎、領獎都方便。

台電新增第9家電費行動支付合作平台「台灣Pay」，民眾使用台灣行動支付App掃描...
台電新增第9家電費行動支付合作平台「台灣Pay」，民眾使用台灣行動支付App掃描台電帳單QR Code即可查詢電費，並以綁定的銀行金融卡繳費，未來將支援信用卡繳費並串接逾20家銀行網銀App，可直接選擇台灣Pay繳費。 圖／台電提供
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