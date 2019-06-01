繳電費更便利！台電新增「台灣Pay」行動支付

2019-06-01 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台電繳費更便利！台電今（1）日宣布自即日起新增「台灣Pay」行動支付繳電費，民眾使用台灣行動支付App掃一下電費單QR Code，即可行動輕鬆繳費，且台灣行動支付App也將陸續新增「綁定電號」及「推播電費通知」等功能，而這也是台電新增的第9家電費行動支付合作平台。

為提供多元繳費管道，台電除既有臨櫃、超商、自動扣繳等方式，台電也自2017年開放線上信用卡繳費，去年則首度結合街口支付、LINE Pay一卡通、Pi錢包等八大行動支付平台，至今以行動支付繳電費用戶已突破20萬戶、交易筆數超過65萬筆、繳費金額超過16億元。

台電指出，「台灣Pay」是政府推動的國家級行動支付，自即日起正式開放電費線上繳納，目前提供包括台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海商銀、兆豐、新光、彰化六信、中華郵政、日盛等12家銀行金融卡繳費，未來也將支援多家信用卡繳費並串接逾20家銀行網銀App，可直接選擇台灣Pay行動支付方式繳電費。