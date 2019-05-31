一銀淨利差連五季下滑 衝刺外幣放款補缺口

2019-05-31 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



受到國內低利環境，加上市場競爭大的影響，第一銀行的淨利差（NIM）連五個季度下滑，第一金控發言人、副總經理方螢基表示，未來仍著重於外幣放款，讓NIM仍維持在一定水平。

據了解，一銀2017年四個季度的NIM都在1.26%，自2018年首季開始持續下滑，到今年首季僅剩1.08%。方螢基表示，由於整體資金浮濫，市場過於飽和的情況下，價格相對競爭，一銀的策略則是在存放款業務上，持續努力「用量補價」，也將部分資金轉進SWAP，使得首季淨利收年減2.1%，但投資收益卻大增75%。

由於國內利差小，為提升利差表現，一銀近期鎖定外幣放款與海外利差，預計今年下半年在歐洲、北美及柬埔寨都有新據點開業。截至首季，一銀海外分行（含OBU）獲利挹注全行獲利比重達48.32％，為歷史季度次高，若扣除2017年最後一季慶富案因素的話，今年首季海外占比可占上歷史新高，持續拓點下，外幣放款將是最重要的成長動能，且相當有機會達到全年海外占比達五成的目標。

目前一銀海外據點幾乎能與公股龍頭兆豐抗衡，全球知名城市大致上都有設點，海外分行數加總36個。特別是在柬埔寨的獲利，居全體國銀冠軍，在柬埔寨的營運模式，不同於其他銀行的策略，一銀除了是國銀最早進入當地，服務的對象偏向當地人，進而拉高利差。