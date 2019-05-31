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快進場！基金經理人叫你不再該猶豫這個市場

2019-05-31 20:34經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

針對近期陸股的表現，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，上証綜指今年以來上漲沒有回頭，直到美中貿易大戰發生。回顧上証指數過去幾輪上漲經驗，曾有三次出現類似的一路上漲，漲幅約25~30%，隨後回檔幅度在11~14%之間，取中值為12.56%，因此以上証指數本波最高漲3,328點來說，目前已經拉回13%，等於回到拉回補足點。「如果你覺得有美中貿易戰的不確定因素，會擔心，你可以採取定期定額，但你在這時候，不該再猶豫，這時候，你就應該進場，不該再猶豫，可以積極進場布局。」

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