元大權證「大挺你的夢」起跑 有機會拿獎金58,888元

2019-05-31 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



「元大權證LINE好友」的民眾，除了可領取特製的限量元力超人鮮肉紅茶，還可參加抽元力超人貼圖。 圖／元大證券提供 分享 facebook

「元大權證」支持夢想的倡議，鼓勵投資人進入權證市場勇敢築夢，今（31）日起舉辦元大權證「大挺你的夢」網路活動，只要進入元大權證「夢想牆」網站，上傳自己的夢想及照片，並分享到Facebook，就有機會獲得58,888元圓夢金。

除了網站活動，元大證券還將於6月1日、6月2日、6月8日在台北地區舉辦三場「夢想牆」的體驗活動，現場特別打造元大權證夢想車，只要在現場參與活動，就可即時秀出你的夢想，上傳至大螢幕和朋友分享，同時，還有元力超人現身幫你加油打氣。

另外，活動現場加入「元大權證LINE好友」的民眾，除了可領取特製的限量元力超人鮮肉紅茶，還可參加抽『元力超人』貼圖。元大「夢想牆」活動，邀請你在炎炎夏日喝口透心涼的鮮肉紅茶，並提供多項有趣的活動等你參加。

另外，值得注意的是，這次同步推出的「元大權證LINE好友」，更是權證史上的創舉。元大投入大量資源，在手機LINE的功能中，創造權證On Line擬真交易平台，不僅結合了權證教學、熱門選股、權證搜尋等好用功能，更創造一個在無風險環境中，模擬真實權證交易，可隨時淬煉自己投資技能的模擬練功器，免費提供給大家使用。

權證On Line平台，用手機及LINE就能登入，模擬交易還給予50萬元模擬金，每天還可重置一次，提供給投資人不會受傷且無限暢玩的投資勇氣，練功的同時也能累積自己投資的戰鬥實力。

另外，元大證券在7月起將舉辦一系列權民模擬大賽，提供約70萬元的高額獎金，邀請各路高手參加權證模擬排名賽，可以選擇單打PK，也可以呼朋引伴組團參賽爭取雙倍獎金，每月統計排名，每月發獎金。

元大權證「夢想牆」活動，就是要大挺你投資的夢。提供嶄新的權證擬真交易平台，讓你深入體會權證的魅力，淬煉投資技能。

權證On Line助大家夢想成真。「大挺你的夢-夢想牆」活動網站，歡迎來了解更多。