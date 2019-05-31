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搶攻暑夏商機 彰銀支付ipay滿千送百大回饋

2019-05-31 08:35經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

線上購物越來越盛行，逐漸成為民眾的生活習慣，加上政府致力推動數位金融，配合暑期商機來臨，彰化銀行舉辦「彰銀支付，迎夏購物節」活動，聯合六大精選店家，推出旅遊、下午茶buffet餐券及百款國內外熱銷零食，並搭配滿千送百活動，食宿玩樂通通包，讓彰銀支付ipay會員可以血拼又省錢。

彰銀表示，「彰銀支付，迎夏購物節」活動期間自今年6月1日起至7月12日止，凡會員於 Ticket Go票購網購物，結帳時使用彰銀支付ipay付款，單筆消費每滿3,000元，送100元回饋金；另於黃粒紅、SANSUI山水、元進莊、詠統黑蒜頭、捷登國際等指定店家購物，單筆消費金額每滿1,000元送100元回饋金，回饋名額有限，送完為止。

本次活動優惠不少，例如Ticket Go票購網推出折扣價539元「古典玫瑰園」小王子經典雙人下午茶套餐優惠券，美侖飯店平日二人精緻房含甩尾車及透明溜滑梯，原價7220元，現在只要相當於旅展優惠價格2,799元，即可成行。

黃粒紅則推出網購超夯「老灶水煮瓜子」原價139元，彰銀專屬破盤價89元；滴雞精品牌元進莊，提供前80名購買「郭老師麻油菲力豬」的客戶，加碼送大甲鎮瀾宮加持麵線一包。

彰銀表示，現在註冊成為彰銀ipay網站一般會員，現賺彰銀柴寶幣500元，等值新台幣50元；使用彰銀ipay消費滿100元還可享有彰銀柴寶幣3元，柴寶幣可用於折抵彰銀支付ipay購物消費或彰銀個人網路銀行跨行手續費，優惠至11月30日止。

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