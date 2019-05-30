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LINE Bank：將在台灣推出信用評等機制LINE Score

2019-05-30 22:51經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

網銀三隊預備隊伍之中的台灣連線商業銀行（LINE Bank）籌備處執行長黃以孟30日指出，將推出信用評等機制LINE Score，讓用戶可透過每一次和LINE的互動、在LINE生態圈的活動、以及朋友圈累積而得的「信LINE分」。

黃以孟表示，這將藉此讓用戶可憑信用分數享受到應有的金融商品與服務，並在過程中促使用戶了解信用分數的重要性，教育用戶對個人信用的意識與重視。

純網銀執照最快將在7月發放，各家隊伍開始出擊。黃以孟出席安侯建業KPMG主辦的「國際金融犯罪防制研討會」，分享 LINE Bank 將如何運用創新科技與跨界資源，主打「負責任的創新」，要創造「安全又便利的全民銀行」，以建立一個金融犯罪整合管理的平台，達到反洗錢、金融犯罪防制，被市場解讀正在向金管會喊話。

他提出，LINE Bank要用三個優勢來打造上述所說的銀行，包括一、運用創新科技 導入即時、精準的風險管理平台；二、聚跨國資源 ，共享頂尖團隊、技術與情報；三、用戶視角出發 攜手促進社會正向發展。

其中全球資安聯防被列在聚跨國資源，LINE Bank主打內部資安團隊全天候24小時不間斷進行系統監控與回報，針對弱點即刻修補；並運用LINE集團資源，獲得來自日本、韓國資安資訊，隨時補強資安設備措施。

黃以孟表示，目前LINE集團擁有超過11項資安專利技術，全球資安中心有近80位成員，每日防禦攻擊數超過230件，每日與生態圈共同監控情資分享數更超過4,000件。

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