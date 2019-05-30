你嗶了嗎？電子支付使用者 衝上510萬人

2019-05-30 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



悠遊卡今年2月取得電子支付執照，年底才上線。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行動支付夯，金管會30日公布最新電子支付業務市場情況，電子支付機構使用者人數首次突破500萬人，達510萬人；信用卡4月刷卡金額2,578億元，創歷年單月新高。

在行動支付政策推動下，電子支付及信用卡業務都大幅成長，金管會銀行局副局長莊琇今天媛表示，到4月底止，電子支付機構總使用者人數持續增加到510萬人。

其中使用者人數最多的是，LINE Pay一卡通，已有146萬多人，其次是玉山銀行的96萬多人及歐付寶的81萬多人，街口支付排名第四，也有80萬多人。

此外，整體電支業務市場，4月代理收付的消費金額約32.3億元，帳戶間款項移轉金額則有5.4億元；當月收受儲值款項金額約13.9億元。

在信用卡業務市場方面，到4月底止，總流通卡數4,484萬張，總有效卡數約3,007萬張；當月簽帳金額2,578億元，比上月增加188億元。

莊琇媛表示，2,578億元歷年同期新高，也是史上單月第五，主要是母親節前促銷及牌照稅，及清明年節，保費遞延入帳等。

其中跟上月比較，國泰世華銀行增加91億元，其中有72億元是刷卡保費；至於中信銀則比上月增加22億元、玉山銀增加18億元。

至於信用卡循環信用餘額，到4月底有1,093億元，未到期分期付款餘額約1,192億元。