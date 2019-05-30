家族董事會 金管會列出須改革的三大類型

2019-05-30 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天公布金控及銀行「股東持股透明行動方案」，在股權透明化後，將進一步改革董事會結構，列出須強化的三大類型，將依個案要求改進。

金管會主委顧立雄表示，少數金融機構存在股權高度集中或董事會結構有須強化的情形，主要有三大類型，包含第一，獨立董事席次少。第二，專業董事人數及來源少，欠缺多元性。

第三，開會頻率低、常董會替代董事會功能等董事會運作方式難以發揮職能。

對於這些情形，金管會將引導金融機構朝提升董事會功能往強化董事會多元性、專業性方向進行改善。

至於多元性的認定？顧立雄表示，除了他剛提的那三類外，會再細分類型，落入這些類型的項目有多少，若愈多，就會列「立即改善」；若項目不多，列為「逐步要求改善」，包括董事多元性、增加常董、調整常董會功能等，無法設定通案監理原則，會審視個案是否符合健全經營要求，沒有通案。

至於細分那些類型？顧立雄說，例如常董有三位，一位請假，剩二位開會，常董會每二周開一次會，董事會一季開一次，等於少數人決定應有的董事會功能。

他表示，董事會跟經理人權責應劃分清楚，金管會最多只能容忍總經理去兼任董事會，不宜有太多經理人兼任董事。