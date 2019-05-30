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美中貿易衝擊？國銀大陸分行4月獲利大幅衰退三成

2019-05-30 19:42經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中美貿易戰愈演愈烈，台商紛紛回流台灣或轉往東南亞，不少熱錢也離開中國大陸，是否衝擊國銀在中國大陸分行獲利表現？金管會今（30）日公布最新統計，今年1~4月國銀在大陸地區分行稅前盈餘衰退10.9%，其中4月更衰退逾三成。

目前本國銀行在大陸地區已開設5家子行、24家分行，共計有82個據點。據金管會統計，2019年1~4月本國銀行稅前盈1276.8億元，較去年同期還成長11.4%，其中還是以境外的國際金融業務分行成長率最高，累計稅前賺334.2億元，年成長37%；海外分行賺139.3億元，成長率居次還有21%，甚至國內總分行也有2.3%，唯一只有中國大陸分行衰退10.9%，僅賺17.1億元。

尤其是4月美中貿戰再起，國銀中國大陸分行的獲利衰退幅度再度擴大，據金管會統計，4月所有國銀稅前盈餘賺302.8億元，月減6.7%、年增5.9%；但是大陸地區分行月減1.4%、較去年4月衰退30.7% 。銀行局副局長莊琇媛解釋，大陸分行今年獲利衰退的主要是因為利息淨收益減少，此外去年下半年國銀有二家中國大陸分行轉子行的關係，因不計入分行，家數變少了因此金額減少。

而且除了中國大陸分行外，國銀的海外分行4月也開始出現由成長轉衰退，單月稅前盈餘33.1億元，月減4.3%、年減3.5%。是否也受中美貿戰衝擊影響，亦值得留意。4月只有OBU維持33%的年成長率，但賺73.7億元，亦較上月減少19.2%。

2018年國銀在大陸地區的分行、子行，稅前共賺60.4億元，年成長10%以上，連續3年成長，且超越日本，但若只單看大陸分行獲利則較去年衰退12%。未來在美中貿易戰持續進行之下，除了中國大陸分行風險也升高，台商出現產能轉移，除回流台灣，不少轉往東南亞尤其是越南等地，是否影響國銀大陸布局與獲利狀況，值得後續關注。

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