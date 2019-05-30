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核電廠原則 侯友宜：市民若反對，一定站在市民立場

2019-05-30 19:14經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市長侯友宜今（30）日針對核電廠議題，強調三大原則「確保核安、不能缺電、與民意站在一起」，新北市民若反對，一定站在市民立場，以市民生命財產為首要。

侯友宜表示，能源政策是中央權責，中央不論是要核一廠除役、延役以及核廢料貯存問題，希望中央把能源政策講清楚，更應把最終處置場所的方向規畫出來。

針對淡海輕軌運量方面，侯友宜指出，淡海新市鎮預計2021年可達6.6萬人口，但因目前僅有4.9萬，日運量約10,000人次較原先所預期為低。

然而，淡海輕軌具有帶動地方觀光發展的效益，並吸引許多觀光客前往搭乘，新北市政府未來也將加速藍海線進度，並發展沙崙海水浴場與第三遊艇碼頭，將淡水觀光廊道從老街一路串連起來，擴大淡海輕軌的運輸效益。

另外，有關歐付寶等行動支付於公有市場推動不彰，侯友宜回應，電子支付是時代潮流趨勢，轉換過程中一定需要緩衝期，或許政策所選擇的對象較為推動困難，但仍期盼透過現金與行動支付雙管齊下的方式，改變民眾消費行為。

同時，新北市府將從行銷層面予以加強，經過一段時間後再評估成效；侯友宜強調，新北市府對好的政策會延續，不好的政策也將調整，與時調整政策步伐。

新北市經發局補充，電子支付為目前消費趨勢，市場處自2017年起即積極推動，為提供多元化支付管道，並協助攤商擴大消費族群，吸引年輕人走進市場，且迄今並未有攤商因未加入而遭本處收回攤位，為鼓勵攤商參與，至今仍協助攤販負擔手續費。

新北經發局並表示，考量目前攤販接受程度及消費者習慣，目前電子支付工具持續蓬勃發展且多元，後續將再評估納入其他支付工具可行性。

淡海輕軌侯友宜觀光
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