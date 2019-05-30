金管會開罰 台灣產物保險投資等多項缺失

2019-05-30 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會金檢發現台灣產物保險公司有多項缺失，依法處罰鍰60萬元、七項糾正，並自裁處書送達翌日起至改善完成並經金管會核可認定前，不得新增對創業投資事業的投資。

金管會表示，台灣產物保險違規事實，包括第一，辦理創業投資事業的投資，有間接參與被投資公司的投資決策及對被投資公司評估作業欠妥等情事，有礙公司健全經營之虞。

第二，辦理利害關係人建檔資料有未及時更新之情事，核與保險法第146條之7第3項授權訂定之「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」第7條規定不符。

第三，辦理汽車保險收費出單承保作業，有支票兌現日逾保險契約生效日2.5個月等情事。

第四，辦理強制汽車責任保險業務，有空白保險證的控管作業欠妥等情事，有礙公司健全經營之虞。

第五，辦理防制洗錢及打擊資恐作業，有未留存姓名或名稱檢核紀錄、董監事未完成防制洗錢及打擊資恐相關教育訓練，以及防制洗錢及打擊資恐專責主管兼任與職務衝突等情事，有礙公司健全經營之虞。

第六，辦理個資外洩的應變演練，未就外部網路入侵及非法或異常使用行為所致的個資外洩情境，研擬演練計畫並定期演練及檢討改善。

第七，辦理資安評估作業，有弱點掃描及滲透測試作業範圍尚欠完備，且對掃描發現的漏洞修補及追蹤處理未訂定作業規範等情事，有礙公司健全經營之虞。