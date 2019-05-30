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經理人涉LINE群組炒股 金管會重罰南山人壽

2019-05-30 18:16經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

圖為南山總部。 本報系資料庫
圖為南山總部。 本報系資料庫
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金管會今（30）日對南山人壽作出處分，發現南山就辦理國內股權人員利益衝突防範機制，及重大偶發事件通報等事項，違反保險法令，有礙健全經營之虞，依法處660萬元罰鍰，並處以五項糾正，及解除經理人職務。

今年以來，南山人壽共吃了五張罰單，罰鍰1,680萬元及糾正。

葉姓經理人去年傳出涉嫌透過LINE群組炒股，根據金管會掌握的資訊，葉姓經理人的配偶有從事有價證券買賣，且跟葉姓經理人操作的股票吻合，有利益衝突問題。

葉姓經理人去年5月已離職，但今天被金管會解職後，五年內不能擔任保險業負責人。

金管會保險局副局長王麗惠表示，南山違反法規事項，包括第一，辦理國內股權人員利益衝突防範機制未臻完備：公司雖就員工訂有保密責任、避免利益衝突規範，以及國內股權人員利益衝突防範機制，但卻未就這些規範訂定相關查核、監督制，導致相關作業規定有流於形式，未能確實發揮內控制度設計及執行的有效性。這部分處480萬元。

第二，重大偶發事件通報機制未臻完備：南山在去年5月底接獲民眾檢舉證券投資部葉姓投資經理人，成立通訊群組時，並未由所設置緊急應變團隊機制的策小組處理、評估及判斷是否屬重大偶發事件，以及辦理相關通報作業，致遲到媒體擬在去年7月中旬報導該案時，認為屬「媒體報導足以影響保險業信譽」，才依相關規定向金管會辦理重大偶發事件通報，公司重大偶發通報判斷機制存有系統性重大缺失。

第三，其他缺失包括，個人股權投資交易申報週期過長、查核以自然人憑證提供開戶及交易資料未臻確實、未訂定個別投資經理人股權投資的授權額度上限、未明確訂定總公司緊急應變團隊決策小組會議議事規範等缺失，核有礙健全經營之虞。

金管會保險南山人壽
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