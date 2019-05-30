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家族金控注意！金融機構董事會有這幾種樣態金管會要管

2019-05-30 17:52聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會主委顧立雄今天表示，少數金融機構存在股權高度集中，或董事會結構有須強化的情形，導致董事會職能難以發揮，金管會將引導金融機構朝提升董事會功能，往強化董事會多元性、專業性的方向進行改善。

所謂股權高度集中，顧立雄表示，沒有通案處理原則，會個案來監理。他舉例，董事會成員都是某一大股東的家族成員，就屬於高度集中。

至於董事會結構有須強化的情形，顧立雄表示，包括獨立董事席次少；專業董事人數及來源少，欠缺多元性；開會頻率低、常董會替代董事會功能等董事會運作方式難以發揮職能等情形，就表示董事會結構必須強化。

顧立雄舉例，一家金控，董事都是同一家族成員，獨立董事席次少，且董事會每季才開會一次，大多由每二周開會一次的常董會來決策，而常董又只有三位，其中一位常請假，最後只有二位常董事來決定金控大事，這樣顯然是股權高度集中且董事會結構必須強化。

顧立雄表示，專業經理人不宜擔任董事，因為身兼經理人的董事在董事會中，經理部門的提案，其他董事不好也不敢說什麼，「這是人性」。

顧立雄表示，董事會和經理人的職權要劃分清楚，就算有經理人身兼董事的狀況，人數也不宜過多，頂多一位，以免有礙董事會開會效果。如果有這種狀況，金管會就會介入導正。

至於公股金融機構，顧立雄表示，會考量公股股權的特殊狀況，個案監理，但也希望避免有過多經理人身兼董事的狀況。

金管會主委顧立雄表示，少數金融機構存在股權高度集中，或董事會結構有須強化的情形，...
金管會主委顧立雄表示，少數金融機構存在股權高度集中，或董事會結構有須強化的情形，導致董事會職能難以發揮，金管會將引導金融機構朝提升董事會功能，往強化董事會多元性、專業性的方向進行改善。記者杜建重／攝影
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