親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

洗錢防制已成全球化運動 金融機構可3方向優化洗錢防制

2019-05-30 16:40聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，洗錢防制等法遵作業儼然已成持續發展與落實的全球化活動。KPMG風險顧問暨鑑識會計團隊執行副總朱成光建議，金融機構可朝三大方向優化洗錢防制。

包括：1思考執行AML科技系統與交易資料完整性驗證。2在金融機構風險評估報告書中整合反貪腐及反賄賂管理機制。3.落實客戶審查，防範資助大規模毀滅性武器擴散。

台灣去年已完成APG（亞太防制洗錢組織）第三輪相互評鑑，相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制，緊接著第四輪評鑑又要來了；KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今(30)天舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。

朱成光表示，科技系統是足以影響洗錢風險管理關鍵控管機制成敗的重要因素，金融機構應規畫就現有AML科技系統進行驗證以達到風險管理之目的。

此外，貪腐與賄賂風險也是為洗錢的前置犯罪行為，在整體洗錢防制作業優化作為上，金融機構可思考將貪腐風險與洗錢、資恐暨武擴風險以主動積極的角度涵蓋於機構風險評估報告書中，讓洗錢防制機制更即時地與國內外法令遵循趨勢接軌。

因應近來國際上針對北韓與伊朗等國進行金融制裁，我國金融機構於洗錢防制管控措施上，應更加強與深入KYC客戶審查程序，並適時提供法人客戶相關宣導，避免法人客戶誤踩國際金融制裁與反武器擴散禁令的紅線。

KPMG新加坡反洗錢暨反資恐服務負責人Jason Tan表示，新加坡在武器擴散防制的幾項重點發展方向，包括1清楚定義武器擴散防制等相關要求，並分享優良金融機構的作法2針對高風險客戶與高風險交易，定義了紅旗指標，讓金融機構採行的積極管理作為。

KPMG安侯建業今天舉辦「國際金融犯罪防制研討會」，左起KPMG 安侯建業金融產...
KPMG安侯建業今天舉辦「國際金融犯罪防制研討會」，左起KPMG 安侯建業金融產業主持會計師吳麟、連線商業銀行籌備處執行長黃以孟、KPMG新加坡洗錢防制暨反貪腐主持合夥人Jason Tan、KPMG上海所反洗錢及經貿制裁主持合夥人Cathy Zhou及KPMG安侯建業風險顧問暨鑑識會計顧問服務執行副總經理朱成光均一同與會。圖／KPMG提供
分享

洗錢防制法新加坡北韓
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

家族金控注意！金融機構董事會有這幾種樣態金管會要管

2019-05-30 17:52

外資大舉買匯 新台幣一度貶破31.6元

2019-05-30 14:38

中信銀行董座童兆勤 蟬聯台灣最佳CEO

2019-05-30 14:38

境外資金匯回 顧立雄：帳戶將採一條鞭控管

2019-05-30 11:17

台壽品牌價值 躋身全球保險業50大

2019-05-30 02:54

中信新網銀 擁七大亮點

2019-05-30 02:54

寶佳持股台新金 大降至1.8%

2019-05-30 02:54

資金匯回專法 APG未有疑慮

2019-05-30 02:54

台企銀十大股東 中纖、大摩上榜

2019-05-30 02:54

台企銀增資 小股東想參與

2019-05-30 02:54

防洗錢評鑑 我成績可望躍進

2019-05-30 02:54

台幣貶至兩年四個月低點

2019-05-30 02:50

市場緊俏 隔拆利率飆三年半新高

2019-05-30 01:19

實支實付險 擬 限買二家二張

2019-05-29 23:48

保額不足問題 有待解決

2019-05-29 23:47

送日圓現金、處理罰單…原來信用卡祕書這麼好用

2019-05-29 16:28

萬事達尊榮秘書 3公銀將停用

2019-05-29 14:35

國銀龍頭獲國人信賴 連續14年信譽品牌銀行類金獎

2019-05-29 12:22

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

專家教你保／三階段投保 架構防護網

2019-05-26 22:43

保險小百科／變更職業 主動告知

2019-05-26 22:43

企業投保 留意四點

2019-05-26 22:43

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 09:14

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

失落的大同王國掌門人 林蔚山好好先生接班之路

2019-05-29 22:11

中信新網銀 擁七大亮點

2019-05-30 02:54

華為效應 三星擴大下單台系鏈

2019-05-30 02:16

又一老店凋零！ 飄香半世紀西門町「美味小館」明日熄燈

2019-05-30 14:01

防洗錢評鑑 我成績可望躍進

2019-05-30 02:54

聯發科5G晶片 創五個第一

2019-05-29 23:41

台企銀增資 小股東想參與

2019-05-30 02:54

實支實付險 擬 限買二家二張

2019-05-29 23:48

新聞眼／外商唱衰？ 中美貿易戰政府不想面對的…

2019-05-29 23:55

洛桑報告示警：貿易戰恐衝擊台灣出口

2019-05-29 23:54

華為效應 美光停止供貨華為

2019-05-30 02:16

誠品：24小時書店…不會斷

2019-05-29 23:54

大同掏空案 林蔚山判刑八年

2019-05-30 00:02

空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

台企銀十大股東 中纖、大摩上榜

2019-05-30 02:54

長榮勞資6小時談判 原地踏步收場

2019-05-30 00:22

現身Computex…郭台銘聆聽困難 當政見發表

2019-05-29 23:31

IMD：台灣貿易表現 大退步

2019-05-30 01:55

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

避免炒房巧門 資金匯回買廠房辦公室擬設限

2019-05-30 05:54

長榮勞資協商共識有限 工會將上街遊行

2019-05-30 06:13

寶佳持股台新金 大降至1.8%

2019-05-30 02:54

台幣貶至兩年四個月低點

2019-05-30 02:50

美商會看電力 有深深顧慮

2019-05-30 01:43

實支實付不夠用？壽險公司評估兩招因應

2019-05-29 22:23

經濟部：供電穩定見成效 Google、微軟都來加碼投資

2019-05-30 05:43

日本清酒關稅減一半 藍委罵日本未降稅不平等

2019-05-30 10:57

這個判決 大同公司派警訊

2019-05-29 23:54

國發基金錯失奧丁丁 陳美伶：可惜

2019-05-30 00:02

保額不足問題 有待解決

2019-05-29 23:47

周賢穎：觸控面板價格回穩

2019-05-30 02:16

長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01

市場緊俏 隔拆利率飆三年半新高

2019-05-30 01:19

浩鑫與魯茲合作智慧工廠 效應將在2020年顯現

2019-05-29 18:50

資金匯回專法 APG未有疑慮

2019-05-30 02:54

發票獎金 未滿5,000元免稅

2019-05-29 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top