洗錢防制已成全球化運動 金融機構可3方向優化洗錢防制

2019-05-30 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，洗錢防制等法遵作業儼然已成持續發展與落實的全球化活動。KPMG風險顧問暨鑑識會計團隊執行副總朱成光建議，金融機構可朝三大方向優化洗錢防制。

包括：1思考執行AML科技系統與交易資料完整性驗證。2在金融機構風險評估報告書中整合反貪腐及反賄賂管理機制。3.落實客戶審查，防範資助大規模毀滅性武器擴散。

台灣去年已完成APG（亞太防制洗錢組織）第三輪相互評鑑，相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制，緊接著第四輪評鑑又要來了；KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今(30)天舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。

朱成光表示，科技系統是足以影響洗錢風險管理關鍵控管機制成敗的重要因素，金融機構應規畫就現有AML科技系統進行驗證以達到風險管理之目的。

此外，貪腐與賄賂風險也是為洗錢的前置犯罪行為，在整體洗錢防制作業優化作為上，金融機構可思考將貪腐風險與洗錢、資恐暨武擴風險以主動積極的角度涵蓋於機構風險評估報告書中，讓洗錢防制機制更即時地與國內外法令遵循趨勢接軌。

因應近來國際上針對北韓與伊朗等國進行金融制裁，我國金融機構於洗錢防制管控措施上，應更加強與深入KYC客戶審查程序，並適時提供法人客戶相關宣導，避免法人客戶誤踩國際金融制裁與反武器擴散禁令的紅線。