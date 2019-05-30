兆豐銀提新南向三大利器 還包食衣住行育樂

2019-05-30 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



為支持新南向政策，兆豐銀行總經理蔡永義對此政策提出三大利器，包括：海外信用保證基金、商情通報平台及新台幣千億元新南向融資，相信可以在新南向國家有更大、更好及更長遠的發展。

蔡永義今（30）日出席「2019贏在新南向高峰論壇」以新南向商機與金融支援為題，進行專題演講。他表示，隨著美中貿易戰持續升溫，從中國大陸移轉生產據點或轉單的需求，將使東協國家受惠，特別是人口眾多的印尼、泰國以及越南等，更有內需市場的誘因。

蔡永義表示，兆豐銀於新南向國家共有19個據點，除了各分行、子行提供的業務外，更希望能提供客戶有溫度的服務，從接機、安排飯店、交通、各項行程建議、投資建議、協助找尋適合的專業諮詢對象、安排與台商協會會議、甚至與同業之交流等，希望客戶不只獲得生意上的支持，更能得到食衣住行育樂各方面一站式服務。

他指出，兆豐銀全球據點布局完善，串連成功能強大之全球金融網，提供全球定點即時查詢及轉帳服務橫跨四大洲，串連11國，可做全球25個定點的即時資金調度。提供客戶可進行海內外分行、子銀行間帳戶資金之轉帳，有效地提升資金調度之效率。

針對兆豐銀行能提供的金融支援，有三大利器。其一、海外信用保證，兆豐銀對於扶植海外僑胞與台商企業成長向來不遺餘力，運用海外信保基金機制，積極協助僑胞與台商取得融資；該行歷年海外信保基金件數共2,419件、融資金額達5.87億美元，保證金額4.87億美元。

其二、商情通報平台。兆豐銀各分行主動掌握客戶需求（台商至海外、台商回流），透過商情通報平台將訊息傳遞至相關分行，承辦分行則會主動與客戶聯繫洽談，為其打造客製化之服務。該行多數分行可提供存放款、外匯、投資理財、信託、電子金融等完整產品線。

三、兆豐銀特別準備新台幣1,000億元的新南向專案融資額度，提供至新南向國家之台商融資需求，依據其是否有擔保品、有無提供保證（個人保證、擔保信用狀（Standby L/C）、海外信保等）、個人或企業等不同條件的案件給予不同的優惠利率。