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數位世代匯兌業務 專家建議法規鬆綁

2019-05-30 13:21經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

因數位時代及科技發展，資金移轉的匯款支付風險改變，新世代金融基金會舉辦「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，董事長陳冲建議，主管機關應建立機制對於金融科技業，提供新創商業模式是否違法的相關法規遵循諮詢服務 ，不必然一定要進入監理沙盒實驗後，才開始法規修正的擬訂。

研討會由新世代基金會陳冲主持，邀請東吳大學法學院教授暨AI法制研究中心主任王煦棋、政治大學法學院暨風險管理與保險學系教授張冠群、萬國法律事務所律師林誼勳及新世代金融基金會副董事長林家宏與談。

分別就：一、金融科技新創事業如何在發展金融科技時，避免觸法；二、匯兌業務是否應開放予非銀行業辦理，是否限縮於國外滙兌，國內匯款有無必要；三、銀行法第125條將不法類型的「收受存款」及「匯款」列為相同的刑事裁罰，是否因科技進步，風險改變，而予以減輕刑度及罰金額度，或除罪化改以行政罰鍰等三大議題交換意見。

就違法經營匯款業務的法定刑責是否修正議題，各與談人皆認為針對刑事裁量，若由法官依自由心證或勇氣減輕其刑，恐生爭議，為求各案的量刑公平，與談人建議應考慮酌予調降法定最低刑度。

在匯兌業務是否開放給非銀行業辦理，新世代金融基金會表示，包括歐盟國家、日本和新加坡等國家，匯款業務已非銀行的專屬業務，不再僅由銀行辦理，所以跨境匯款業務是否開放給非銀行辦理，不應以洗錢防制、詐騙或維持金融秩序等理由作阻擋。

新世代金融基金會董事長陳冲。 聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影
新世代金融基金會董事長陳冲。 聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影
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