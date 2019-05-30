資金回台專法 顧立雄：帳戶採「一條鞭式」控管

2019-05-30 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



立法院財政委員今（30）日審查《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案，金管會主委顧立雄於會前受訪指出，專法要將資金做「一條鞭式」的控管，選定單一銀行建立專戶，無論要進行全權委託或信託操作，其保管銀行都必須是原來的專戶銀行。

顧立雄表示，資金要透過專法回來，申請人一定要洽談一個受理銀行，這個受理銀行要做好洗錢防制查核的工作，並於查核後回報給稽徵機關，雙方都確定之後，資金才能匯回。

顧立雄強調，匯回進到受理銀行的專戶裡面，如果要進行全委或信託專戶來進行投資操作，該信託專戶的受託銀行，或是全委操作時所指定的保管銀行，都必須是原來這個銀行。

顧立雄指出，若依專法從事實體投資，有個好處就是還可以再退一半的稅，金融投資的稅率則維持第一年的8%與第二年的10%，實質投資事實上也放寬很多，直接投資的部分，若要投資本業的部分，事實上也沒有任何限制。

顧立雄表示，帳戶中25%可用作金融投資，這部分可投資項目是採正面表列，實質投資負面表列，但金融投資的正面表列要列到什麼程度，還要到未來子法再討論，因為現在仍有許多意見，都要綜合考量，來放到財政部主持跨部會會議，目前各部會還沒有一致意見。