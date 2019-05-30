晚鳥繳稅賺回饋 鎖定沒名額限制的銀行

2019-05-30 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



拖到最後一刻才繳稅嗎？距離所得稅繳稅截止日最後幾天，趕緊把握繳稅時間。理財專家建議，晚鳥要繳所得稅想賺回饋，可以鎖定沒名額限制的銀行。像是「中信商旅鈦金卡」繳稅享0.3%，回饋無上限、星展銀也沒有名額限制。

Money101董事總經理周純如表示，根據財政部統計，過往大約都有九成以上選擇以信用卡繳稅，這主要是因為相較現金、帳戶扣款等繳稅管道，信用卡繳所得稅可以享有分期0利率、現金或點數回饋、紅利折抵稅金或是抽獎等好康，多數銀行還免收手續費，是每年納稅義務人關注的重點。

周純如進一步提到，隨著所得稅申報進入尾聲，許多銀行祭出的紅利、現金回饋由於都有名額限制，報稅報晚了，也只能與部分銀行推出的好康擦身而過。

不過，有些銀行推出的繳稅優惠並無名額限制，抑或是尚未額滿，適合「晚鳥族」善加利用，報稅仍享好康。

至於如何選擇一張適合自己的繳稅神卡呢？繳稅之前應先了解今年須繳多少稅額，接著再將挑卡重點放在各家銀行祭出的紅利點數或刷卡金回饋率、了解繳稅0利率分期的稅額門檻，或是抽獎獎品是否有吸引力等因素來挑出今年的繳稅信用卡。

綜觀來說，免收手續費是各家銀行推出繳稅優惠的基本款，建議選擇可同時享有回饋、抽獎資格的信用卡來繳稅，好康賺最多。

Money101金融比較平台表示，偏好現金入袋的民眾可以先略過銀行推出的繳稅抽獎活動，將目光關注在提供刷卡金、紅利點數回饋的銀行。

另外，繳稅前應先向銀行確認是否仍有「回饋名額」Money101整理截至5月29日前，「尚有名額」或「無名額限制」的銀行，像是花旗全卡別繳稅享0.5%回饋，不限稅額門檻，通通都能賺到刷卡金，官網上明載限前20萬名，不過，只要花旗卡友仍可成功登錄活動，即表示順利取得回饋資格。

「中信商旅鈦金卡」繳稅享0.3%，回饋無上限，而這是該卡片原本就有的特色，沒有名額限制，適合一年當中要繳納多種稅款的民眾。「玉山Pi拍錢包信用卡」繳稅享1% P幣回饋，上限2,000 P幣，無名額限制，但記得登錄活動。

「台新FlyGo卡」以及「台新@GOGO卡」不限稅額皆享1%回饋的活動，適合稅額低於10,000元的上班族，不過名額僅限2萬名，Money101於5月29日下午實測，登錄順位為27,000多位，想拿繳稅回饋，未必如願。另外，台新也有提供無名額限制的繳稅送現金活動，全卡友繳稅滿10,000元送100元刷卡金、繳稅滿50,000元送200元刷卡金、滿100,000稅額享0.3%回饋，持卡人要記得登錄活動。

另外，土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐6家銀行JCB持卡人以台灣行動支付App「HCE手機信用卡」完成繳稅，可獲得50元刷卡金，若以繳稅金額落在10,000元左右，回饋率至少都有0.5%以上，該活動限量2萬名，不過，截稿前都尚未額滿。

星展提供全卡友的繳稅回饋為，繳稅達1萬元，享100元刷卡金，最高可享1%回饋，需登錄，同樣也無名額限制。華南銀則提供紅利點數為誘因，鼓勵持卡人多刷卡，只要5、6月的一般消費高於繳稅金額或是加計稅額超過6萬元，即可享紅利回饋，上限5,000點。

信用卡繳稅另一個關注重點就許多銀行推出的分期0利率優惠，可用來減輕繳稅壓力，包含中信、富邦J卡、玉山、永豐、彰銀等最高可分12期；台新、國泰、渣打、華南、一銀、星展、土銀、華南等銀行最高可分6期；合庫、兆豐最高可分9期。