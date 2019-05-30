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年繳千元老了有專人到府照顧 國壽推實物給付長照團險

2019-05-30 11:07經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣正面臨兩大人口問題的考驗，第一是人口老化，國發會推估2065年高齡人口比例將超過四成；二是少子化試問未來當我們老了，由誰來照顧我們？ 國泰人壽今（30）日推出國內第一張的「實物給付型」的團體長期照顧健康保險，有專人到府進行照顧計畫，包括協助翻身、移位、更換尿片、餐食照顧，還有協助沐浴及洗頭等實體的服務，且15~65歲以下年員工只要年繳千元保費，即可享最高87.6萬元價值的長照服務，是高CP的長照險，目前先從新北市優先試點。

或許有些民眾會問，已經有政府長照2.0了，還需要保險嗎？其實政府長照2.0採稅收制，預算是有限的，也因此保障對象並非全民適用，僅針對65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、日常生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人及領有身心障礙證明（手冊）的失能者提供保障，一旦非上述族群發生需要長照的情況，是無法符合政府長照2.0的範圍。

國壽新推出的國內首張提供長期照顧服務的「國泰人壽團體長期照顧健康保險（實物給付型保險商品）」，本商品給付標準，與政府積極推動之長照2.0制度一致，一旦符合長照需要等級（CMS）的第2至8級的理賠條件後，即有專人到府進行照顧。

照顧內容包括一、基本日常照顧包括協助翻身、移位、上下床、坐下/離座、刷牙洗臉、穿脫衣服、如廁、更換尿片或衛生棉、倒尿桶、清洗便桶、造廔袋清理、清洗臉及／或手、刮鬍子、修剪指（趾）甲、協助用藥、服藥、整理床(及更換床單) 、會陰沖洗(無使用身體清潔)等。

二、餐食照顧包括在被保險人家中備餐、備餐後用具及餐具善後工作及清潔。還有三、協助沐浴及洗頭、排泄物清理（含當次更換尿片、倒尿袋）、浴間之事前準備及事後清理等。

由於長照2.0係由照顧人員至案主家中進行服務提供，故目前服務區域以可協助全年齡開立CMS證明之新北市作為優先試點地區。國泰人壽表示，歡迎其他縣市政府共同響應全年齡開立CMS證明之便民服務，讓商業長照險可有效銜接長照2.0制度，以加強民眾之長照保障。同時國泰人壽將持續洽談其他優質長照服務廠商，以擴大服務區域。

同時國泰人壽本次推出的實物給付長照險採團險方式設計，以企業團體員工及其眷屬作為目標客群，並且依據不同年齡層及保障需求可分為三個計畫別，計畫一針對15~65歲的民眾設計，此年齡層民眾大多不在政府的保障範圍內，以員工本人為例，年繳保險費1,000元，若不幸發生長照狀態，並經判定為長照需要等級第8級，服務項目之價值總和最高可達約87.6萬元。

而計畫二與計畫三，則是針對66~80歲的民眾設計。如以計畫二為例，年繳保險費12,000元，只要符合政府長照2.0的給付條件，服務項目之價值總和最高可達約24.8萬元，可額外補強長照保障額度，進而有效轉嫁長照風險。

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