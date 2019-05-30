匯款更方便 新世代基金會建議開放金融科技業做匯款

2019-05-30 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



新世代金融基金會舉行匯兌業務鬆綁研討會，建議修法開放金融科技等非銀行業者辦理匯兌業務，並降低現行銀行法對匯款不法類型，減輕刑度。

新世代金融基金會5月28日舉辦「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，由基金會董事長陳冲主持，與談人包括東吳大學法學院教授暨AI法制研究中心主任王煦棋、政治大學法學院暨風險管理與保險學系教授張冠群、萬國法律事務所律師林誼勳、新世代金融基金會副董事長林家宏。

因數位時代及科技發展，資金移轉的匯款支付風險已改變，研討會針對三大議題交換討論。包括第一、金融科技新創事業如何在發展金融科技時，避免觸法；第二、匯兌業務是否應開放予非銀行業辦理，是否限縮於國外匯兌，國內匯款有無必要。

第三、銀行法第125條將不法類型的「收受存款」及「匯款」列為相同的刑事裁罰，是否減輕刑度及罰金額度，或除罪化改以行政罰鍰。

基金會表示，各與談人皆認為有關匯款部分，針對刑事裁量，若由法官依自由心證或勇氣減輕其刑，恐生爭議，為求各案的量刑公平，與談人建議應考慮酌予調降法定最低刑度。

張冠群並提出立法監理模式的選擇，訂定專法（日本模式）或納入電子支付機構管理條例或銀行法增訂專章，各有其優點，可依政策開放的目標及金額來決定。若平均匯款金額不大，應可採取日本模式（資金結算法中，包含人工及電子管道）。若電子支付可涵蓋所有匯款交易的類型，則修正電子支付機構管理條例即可。

各與談人也有共識，認為匯款業務在各國的監理仍然採取許可制，但如未經許可而辦理匯款業務，仍需接受制裁，也就是匯款業務的防制洗錢、詐騙或維持金融秩序，仍然在金融監理範圍內。

只是匯款業務再僅由銀行辦理，也就是說匯款業務已非銀行的專屬業務，例如歐盟國家、日本、新加坡等立法例。所以跨境匯款業務是否開放給非銀行（金融科技業）辦理，不應以洗錢防制、詐騙或維持金融秩序等理由作阻擋。

最後基金會表示，陳冲擔任金管會主委時，即已著手檢討，並研擬銀行法第29條及第125條修正草案，開放非銀行辦理國外匯兌業務（未開放國內匯兌）及調整無照經營匯款業務刑責，但草案未及送行政院審議。

當時也配套擬訂有非銀行辦理國外匯兌業務管理辦法草案，主管機關或可以調閱檔案、作為政策決定的參考。

同時建議主管機關應建立機制對於金融科技業，提供新創商業模式是否違法的相關法規遵循諮詢服務，不必然一定要進入監理沙盒實驗後，才開始法規修正的擬訂。