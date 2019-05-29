實支實付不夠用？壽險公司評估兩招因應

2019-05-29 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



過去有醫療費20萬卻用副本向保險公司領百萬保費，衍生道德性風險與保險公司過度銷售的問題，遭保險局關注。公會未來擬限制實支實付險每人限2家2張門檻，但醫療技術愈來愈先進，連帶費用大增，動輒上百到數百萬醫療費也有，也有一張實支實付險保額不足以支應的問題。壽險公會今日表示，會考慮引進國外的高端醫療或自付額保單因應這種情況。

台灣自2007年起，開放實支實付險可接受「副本」醫療收據理賠。副本理賠其實就是「醫藥費收據」拿去影印後，請醫院蓋上「與正本相符」的章。實支實付險是所有醫療險中「唯一開放」副本理賠險種。因醫療費用日益昂貴，保戶自己或在業務員慫恿下，會考慮投保「雙實支或3實支」甚至有人買到「7實支」，想藉多投保獲「更多理賠」。其實就是用正本加副本和不同保險公司買實支實付醫療險。例如，事先投保2張實支實付險手術保險金都是20萬，達文西手術開刀一次花20萬，保戶向2公司申請理賠，就可能獲賠40萬。

不過隨著醫療變先進，費用也愈來愈高，有些民眾憂心，早期買的舊保單保額根本不夠付，有些則有理賠打折問題，因此需要多買幾張才夠支應，而且民眾也認為我願意繳那麼多保費給保險公司，遇到理賠時為何金管會要管那麼多？壽險公會解釋，「縱向」保額不足的問題不能用「橫向」的張數來解決，會衍生道德風險。不過考量國內醫療險上限各家不同，普遍上限可能在百萬元左右，若只有一張未來恐有不足因應的問題，這是產業面的問題，業者正在考慮要引進國外銷售的「高端醫療險」，可動用保額動輒可達到500萬元甚至千萬元以上，或是因應二代健保自付額愈來愈高，引進具有自付差額性質的醫療險，不過當然愈高保額的醫療險費用也不會太便宜，也要考驗市場的接受度。