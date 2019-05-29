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台灣人壽 連三年進榜全球百大最有價值保險品牌

2019-05-29 14:14經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽獲獎連連、再傳捷報。已連續三年入選由英國知名品牌顧問公司Brand Finance舉辦之「全球100大最有價值保險品牌」（Brand Finance Insurance Top 100），今年台灣人壽名列全球最有價值保險品牌第50名，品牌價值達22.25億美元。

台灣人壽今（2019）年已榮獲多個國際獎項肯定，包含由全球商業觀點雜誌（Global Business Outlook）舉辦之全球金融機構評選獎（Global Business Outlook Awards）「台灣最佳壽險公司」（Best Life Insurance Company-Taiwan）及全球銀行及金融評論（Global Banking & Finance Review）舉辦之全球銀行及金融評論獎（Global Banking & Finance Review Awards）「2019台灣成長最快速壽險公司」（Fastest Growing Life Insurance Company Taiwan 2019）殊榮後，再獲英國專業媒體全球品牌雜誌（Global Brands Magazine）舉辦之「全球品牌獎」（Global Brands Magazine Awards）「2019年台灣最佳壽險品牌」（Best Life Insurance Brands, Taiwan 2019）殊榮。

此外，台灣人壽也再度榮獲本屆2019年「信譽品牌獎」保險公司類金獎，由美國Catalyst Research及《讀者文摘》攜手執行調查，發掘全亞洲「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對客戶需求的了解」、「創新」、「社會責任」六項指標評比為最值得信賴品牌之「信譽品牌獎」，於28日揭曉台灣區得獎名單，由台灣人壽行政管理處副總經理周進展代表出席領獎，台灣人壽已連續三年六大指標俱佳而深獲肯定。

周進展表示，面對現今金融科技所帶來保險產業結構重塑，商品導向的經營模式已不符合時宜，以客戶為中心的經營模式才是王道。台灣人壽近年來致力於數位保險服務創新，並強化以「客戶體驗為中心」為出發。

於2017年啟動EdgE數位實驗室，著手業務數位工具的發展，2018年推出「行動保2.0」App，已近100%業務員使用，減少紙本與簡化投保流程。

今年5月再推出業務員全方位的智能輔銷工具「智能幫手iKASH」，是一款融入數位化培訓思維，透過名單推薦、客戶管理、拜訪地圖、活動量管理等亮點功能，創新功能設計已獲四項新型專利，將全面提升業務戰隊行銷與服務效率，證明台灣人壽於「對客戶需求的了解」及「創新」等六項指標已受到肯定，滿足消費者期待。

去年台灣人壽即囊括60座以上國內外大獎，顯見於保險領域發展獨特商品並提供優質服務，對台灣壽險市場具有卓越貢獻，其企業經營績效及整體品牌評價備受國際肯定。

台灣人壽榮獲「2019信譽品牌獎」保險公司類金獎，台灣人壽行政管理處副總經理周進...
台灣人壽榮獲「2019信譽品牌獎」保險公司類金獎，台灣人壽行政管理處副總經理周進展出席代表領獎。 圖／台灣人壽提供
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